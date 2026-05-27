Los operarios vuelven cuatro años después al Baluard del Príncep de Palma para rematar las obras

Los operarios vuelven cuatro años después al Baluard del Princep de Palma para rematar las obras en un plazo de un año, por lo que todo apunta a que habrán concluido a final de esta legislatura, el electoral mes de mayo de 2027.

El Gobierno de Sánchez ha tardado un cuatrienio en adjudicar la recta final de los trabajos del proyecto de restauración de este espacio único de las murallas de Palma, cuyas obras están ejecutadas en un 92%.

Pese a esta demora y tardanza, el pasado día 13 del presente mes de mayo la Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma aprobaba el inicio de la segunda fase del contrato de asistencia técnica vinculada a las obras de restauración y rehabilitación del Passeig de Ronda en las murallas de Palma, en el sector del Baluard del Príncep.

Dicho acuerdo suponía un trámite clave que permite activar la dirección facultativa y la supervisión técnica necesarias para afrontar la fase final de ejecución del proyecto y fijaba como fecha máxima para el reinicio de las obras este miércoles 27 de mayo de 2026, como así ha sido.

Este proyecto arrastraba una situación compleja desde hace años, después de que las obras quedaran paralizadas por la quiebra del anterior concesionario.

La ejecución de las obras del Baluard del Príncep tenía que haber concluido el 18 de marzo de 2023.

Sin embargo, en abril de 2023, la empresa adjudicataria de estos trabajos (Bauen S.A.) presentó ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid la declaración de concurso voluntario de acreedores.

Con el objetivo de desbloquearlo y garantizar su finalización, el Ayuntamiento impulsó un protocolo de colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por el cual poder reactivar las actuaciones pendientes y avanzar hacia la culminación definitiva de las obras.

Tras la adjudicación de las obras por parte del Ministerio y activada la asistencia técnica necesaria para acompañar y supervisar su ejecución hasta la finalización definitiva, los operarios han vuelto a la Porta des Camp.

Las tareas pendientes para la finalización de la penúltima fase (fase D) incluyen la urbanización del foso y la conexión del sistema de saneamiento. También la construcción del puente y de la escalera que enlaza la plaza de la Porta des Camp con el foso. Además, se debe completar el cerramiento de piedra de marés entre el foso y la avenida Gabriel Alomar, además de los elementos de urbanización de la plaza.

En cuanto a la última parte (fase F), contempla la finalización del revestimiento y del sistema de recogida de aguas e iluminación. También incluye la ejecución del cielo raso del porche de acceso y de los pasamanos de las rampas exteriores, la instalación de puertas correderas para el cerramiento del edificio, los acabados interiores y el mobiliario fijo de la recepción.

Por último, restaría la plantación de nuevo arbolado y la ampliación del sistema de riego en el espacio público situado frente al edificio.