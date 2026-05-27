Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con el miércoles 27 de mayo ya en marcha, muchos conductores que viven en o pasan por, Madrid vuelven a hacer el mismo cálculo antes de salir de casa o al terminar la jornada, y no es otra cosa que comprobar cuánto queda en el depósito y decidir si merece la pena repostar hoy o esperar unos días más. En las últimas semanas, el precio de los carburantes continúa moviéndose ligeramente al ritmo del mercado internacional, muy pendiente de las decisiones de la OPEP, de la evolución del petróleo Brent y de la tensión geopolítica internacional de modo que es importante saber cuál es el precio de la gasolina hoy 27 de mayo y también dónde es más barato repostar.

Aunque las variaciones diarias suelen ser pequeñas, lo cierto es que al llenar el depósito sí terminan marcando diferencias, especialmente para quienes utilizan el coche a diario para desplazarse por Madrid y su área metropolitana. En algunos casos, repostar en una estación u otra puede suponer varios euros de ahorro en un solo llenado, algo que ha impulsado todavía más la búsqueda de gasolineras low cost y de herramientas para comparar precios en tiempo real. La Comunidad de Madrid cuenta con cientos de estaciones repartidas entre zonas urbanas, polígonos y carreteras, por lo que no todas aplican las mismas tarifas. Precisamente por eso, cada vez más usuarios revisan antes dónde compensa más parar. Para hacerlo, una de las referencias más utilizadas sigue siendo el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que recopila los precios oficiales comunicados directamente por las propias gasolineras.

Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: las estaciones más baratas para repostar en Madrid

Según lo indicado por el Geoportal gasolineras, estas son las estaciones de servicio y gasolineras más baratas de Madrida para repostar:

Gasolina 95

Plenergy , Meco, Camino del Olivo, 1: 1,365 €/l

, Meco, Camino del Olivo, 1: 1,365 €/l Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,369 €/l

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,369 €/l Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1,369 €/l

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1,369 €/l Gasexpress , Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3: 1,379 €/l

, Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3: 1,379 €/l Petroprix , Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155: 1,379 €/l

, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155: 1,379 €/l Gasolinera Torrejón , Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108: 1,389 €/l Ballenoil , Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9: 1,389 €/l

, Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9: 1,389 €/l Ballenoil , Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225: 1,389 €/l Ballenoil , Madrid, Avda. Democracia, 41: 1,389 €/l

, Madrid, Avda. Democracia, 41: 1,389 €/l Ballenoil , Madrid, Avda. de la Democracia, 62: 1,389 €/l

, Madrid, Avda. de la Democracia, 62: 1,389 €/l Ballenoil , Coslada, Avenida Jarama, 17: 1,389 €/l

, Coslada, Avenida Jarama, 17: 1,389 €/l Ballenoil , Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22: 1,389 €/l

, Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22: 1,389 €/l Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19: 1,389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19: 1,389 €/l Lavaplus , Base Aérea, Carretera de la Base km s/n: 1,389 €/l

, Base Aérea, Carretera de la Base km s/n: 1,389 €/l Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n: 1,389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n: 1,389 €/l Ballenoil , Coslada, Avenida Constitución, 28: 1,389 €/l

, Coslada, Avenida Constitución, 28: 1,389 €/l Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2: 1,389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2: 1,389 €/l Plenergy , Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60: 1,389 €/l

, Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60: 1,389 €/l T9 , Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4: 1,389 €/l Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78: 1,389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78: 1,389 €/l Plenergy , Coslada, Avenida San Pablo, 29: 1,389 €/l

, Coslada, Avenida San Pablo, 29: 1,389 €/l Gasexpress , Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50: 1,389 €/l Ballenoil , Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5: 1,389 €/l

, Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5: 1,389 €/l Plenergy , Madrid, Calle Pirotecnia, 2: 1,389 €/l

, Madrid, Calle Pirotecnia, 2: 1,389 €/l Plenergy, Torrejón de Ardoz, Avenida Premios Nobel, 1: 1,389 €/l

Gasolina 98

Alcampo , Madrid, Calle Jose Paulete: 1,479 €/l

, Madrid, Calle Jose Paulete: 1,479 €/l Alcampo , Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1,559 €/l

, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1,559 €/l Confor Auto , Alcobendas, Avenida de la Industria, 45: 1,559 €/l

, Alcobendas, Avenida de la Industria, 45: 1,559 €/l Shell , Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100: 1,569 €/l

, Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100: 1,569 €/l Shell , Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n: 1,579 €/l

, Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n: 1,579 €/l Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,589 €/l

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,589 €/l Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,589 €/l

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,589 €/l E.Leclerc , Aranjuez, Paseo Deleite, 13: 1,599 €/l

, Aranjuez, Paseo Deleite, 13: 1,599 €/l Confort Auto , Aldehuela y la Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1,599 €/l

, Aldehuela y la Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1,599 €/l Bp Dualez 365 , El Álamo, Carretera M-404 km 4,950: 1,609 €/l

, El Álamo, Carretera M-404 km 4,950: 1,609 €/l Shell , Madrid, Carrera Valencia km 14,800: 1,609 €/l

, Madrid, Carrera Valencia km 14,800: 1,609 €/l Galp , Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n: 1,614 €/l

, Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n: 1,614 €/l Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n: 1,617 €/l

, Fuenlabrada, C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n: 1,617 €/l Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,617 €/l

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,617 €/l Petrokal , Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 17: 1,629 €/l

, Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 17: 1,629 €/l Galp , Villalba de Guadarrama, Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n: 1,639 €/l

, Villalba de Guadarrama, Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n: 1,639 €/l Q8 , Madrid, Calle Bravo Murillo, 358: 1,639 €/l

, Madrid, Calle Bravo Murillo, 358: 1,639 €/l Super Oil , Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18: 1,639 €/l

, Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18: 1,639 €/l Shell , Fuente el Saz de Jarama, Carretera M-117 km 3,100: 1,649 €/l

, Fuente el Saz de Jarama, Carretera M-117 km 3,100: 1,649 €/l Shell Ricardo Tormo 365 , Butarque, Calle Marc Gené, 28: 1,649 €/l

, Butarque, Calle Marc Gené, 28: 1,649 €/l Avia , Alcorcón, Carretera M-506 km 4: 1,659 €/l

, Alcorcón, Carretera M-506 km 4: 1,659 €/l Shell , Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 262: 1,659 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 262: 1,659 €/l Cepsa A4 Pinto 365 , Pinto, Calle Coto de Doñana, 1: 1,659 €/l

, Pinto, Calle Coto de Doñana, 1: 1,659 €/l Avia , Alcorcón, Carretera M-506 km 4,900: 1,659 €/l

, Alcorcón, Carretera M-506 km 4,900: 1,659 €/l Galp, Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina C/ Ávila: 1,664 €/l

Diésel

Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n: 1,535 €/l

, Fuenlabrada, C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n: 1,535 €/l Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,535 €/l

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,535 €/l Lavaplus , Alcorcón, Avenida de Europa, 15: 1,535 €/l

, Alcorcón, Avenida de Europa, 15: 1,535 €/l Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,544 €/l

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,544 €/l Esteba Rivas , Getafe, Calle Eratóstenes, 15: 1,548 €/l

, Getafe, Calle Eratóstenes, 15: 1,548 €/l Beroil , Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1,549 €/l

, Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1,549 €/l Ballenoil , Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33: 1,549 €/l

, Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33: 1,549 €/l Ballenoil , Móstoles, Calle Fragua, 16: 1,549 €/l

, Móstoles, Calle Fragua, 16: 1,549 €/l Petroprix , Móstoles, Calle Plasencia, 29: 1,549 €/l

, Móstoles, Calle Plasencia, 29: 1,549 €/l Ballenoil , Móstoles, Calle Puerto Cotos, 25: 1,549 €/l

, Móstoles, Calle Puerto Cotos, 25: 1,549 €/l Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,559 €/l

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,559 €/l Maxpetrol , Navalcarnero, Calle Camino de Bastos, 6: 1,559 €/l

, Navalcarnero, Calle Camino de Bastos, 6: 1,559 €/l Alcampo , Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1,559 €/l

, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1,559 €/l Plenergy , Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2: 1,559 €/l

, Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2: 1,559 €/l Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1,559 €/l

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1,559 €/l Ballenoil , Algete, Calle Pelaya, 1: 1,564 €/l

, Algete, Calle Pelaya, 1: 1,564 €/l Plenergy , Fuenlabrada, Calle Enebro, 17: 1,565 €/l

, Fuenlabrada, Calle Enebro, 17: 1,565 €/l Ballenoil , Fuenlabrada, Polígono VPV.036.PPI-2 Triángulo N 1, s/n: 1,565 €/l

, Fuenlabrada, Polígono VPV.036.PPI-2 Triángulo N 1, s/n: 1,565 €/l Plenergy , Fuenlabrada, Calle de Móstoles, 86: 1,565 €/l

, Fuenlabrada, Calle de Móstoles, 86: 1,565 €/l Petroprix , Fuenlabrada, Calle Móstoles, 83: 1,565 €/l

, Fuenlabrada, Calle Móstoles, 83: 1,565 €/l Ballenoil , Getafe, Carretera Madrid Toledo km 12: 1,569 €/l

, Getafe, Carretera Madrid Toledo km 12: 1,569 €/l T9 , Fuenlabrada, Carretera M-506 km 16,300: 1,569 €/l

, Fuenlabrada, Carretera M-506 km 16,300: 1,569 €/l E.S. El Álamo , El Álamo, Ctra. Local M-404 km 3,640: 1,569 €/l

, El Álamo, Ctra. Local M-404 km 3,640: 1,569 €/l Gasolinera Getafe , Getafe, Avda. Arcas de Agua, s/n: 1,569 €/l

, Getafe, Avda. Arcas de Agua, s/n: 1,569 €/l Ballenoil, Fuenlabrada, Calle Constitución, 81: 1,569 €/l

El mapa del Geoportal para consultar el precio del combustible

Como hemos visto con estos listados que te hemos mostrado, la plataforma oficial del Gobierno Geoportal, permite consultar de manera rápida y sencilla cuánto cuesta repostar en cualquier punto concreto de Madrid. Pero además de listados, el sistema muestra también un mapa interactivo en el que nos podemos encontrar todas las estaciones de servicio disponibles, tanto en la capital como en municipios cercanos y principales vías de acceso, permitiendo comprobar en tiempo real el precio de la gasolina 95, gasolina 98 y diésel.

Además de visualizar las estaciones cercanas como lo que ves en el mapa de arriba a modo de ejemplo, el buscador ofrece filtros para comparar únicamente determinados combustibles y localizar cuáles son las opciones más económicas en cada zona. Esto resulta especialmente útil en jornadas de mucho tráfico o para quienes recorren largas distancias cada semana y buscan reducir al máximo el gasto en carburante.