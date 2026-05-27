Bebé: «Vallecas merece hacer historia»

Tiago Manuel Dias Correia, más conocido como Bebé (Agualva-Cacém, Portugal, 1990), no necesita mucho tiempo para emocionarse cuando habla del Rayo Vallecano. Su voz cambia. Se nota. Vallecas sigue siendo casa para él. Allí pasó nueve temporadas, vivió ascensos, descensos, noches grandes y momentos muy complicados. Pero, sobre todo, encontró estabilidad y un cariño que todavía mantiene intacto. Por eso, mientras el Rayo está a las puertas de hacer historia, el delantero del Ibiza no esconde su orgullo ni su ilusión por ver al barrio rozando algo impensable hace unos años.

«Es difícil imaginarlo, pero el Rayo lleva muchos años demostrando su valor», explica Bebé cuando se le pregunta por la posibilidad de ver al conjunto vallecano peleando por algo tan grande. «Es un club humilde, que no hace mucho ruido, pero siempre compite», añade..

Porque si alguien conoce lo que significa el Rayo es él. Llegó siendo prácticamente un desconocido y terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos de la última década franjirroja. Por eso no duda cuando habla de lo que representa el club en su vida.

«Es el club más especial de mi vida», reconoce. «Estuve nueve años allí. Me dieron estabilidad, cariño y me trataron como a un hijo. Siempre voy a tener un amor enorme por el Rayo», comenta.

Y luego está Vallecas. El barrio. La gente. Eso que, según explica, hace diferente al Rayo del resto de equipos donde ha jugado. «La gente de Vallecas es única. Nunca tuve una afición que apoyara tanto, ganando o perdiendo. La gente vive el Rayo de verdad», asegura.

Por eso tiene claro cómo se está viviendo este momento histórico en el barrio. Sin medias tintas. «Locos», responde entre risas. «Hay gente que habrá dejado de hacer muchas cosas para poder ir. Vallecas siente el Rayo como nadie», asegura emocionado.

Bebé lo tiene claro. Cree que este Rayo merece tocar el cielo. Y no habla solo desde el corazón. «Sí. Creo que el Rayo va a hacer historia porque se lo merece. Tiene talento y Vallecas merece una alegría así», concluye.