Óscar Puente bloquea las obras de acceso a la R-5 desde Móstoles pese a estar autorizadas desde hace un mes

Los vecinos del barrio PAU-4 de Móstoles llevan años esperando una infraestructura que consideran vital: la conexión directa con la autopista R-5, un enlace que mejoraría la movilidad de miles de residentes. El proyecto parecía haber superado su principal escollo cuando, en marzo, la Demarcación de Carreteras del Estado emitió un informe favorable. Sin embargo, la resolución definitiva sigue bloqueada por el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, dejando a los vecinos de Móstoles en una incertidumbre que se prolonga mes tras mes.

Así lo ha denunciado el Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por el PP, que ha remitido una carta al ministro solicitando una reunión urgente para conocer el estado exacto del expediente y los plazos previstos para su autorización definitiva. En el escrito, el consistorio ha recordado que tanto el municipio como la Comunidad de Madrid «han venido colaborando durante años para desbloquear esta infraestructura, atendiendo y remitiendo toda la documentación técnica y administrativa requerida por los distintos órganos competentes del Estado».

El alcalde, Manuel Bautista, no ha escondido su frustración: «Todas las administraciones han cumplido, salvo el Gobierno de España, que sigue sin autorizar una conexión tan necesaria como la de la R-5, que llevan años esperando miles de vecinos del PAU-4».

Bautista ha apuntado directamente al ministro: «El proyecto está preparado y solo falta que el ministro Óscar Puente deje de guardar la autorización en un cajón y desbloquee definitivamente una actuación clave para mejorar la movilidad y acabar con los problemas de tráfico que sufre Móstoles».

Desde el consistorio han subrayado el impacto concreto que tendría la obra sobre el día a día de los vecinos. «La futura conexión permitirá reducir significativamente los problemas de tráfico y congestión que afectan diariamente a miles de vecinos, especialmente en los enlaces con la M-506, la A-5 y la M-50, mejorando además la accesibilidad del desarrollo PAU-4 y del conjunto de la zona norte del municipio», ha señalado el regidor.

Bautista ha concluido su carta reiterando su «máxima disposición institucional» para que la infraestructura pueda hacerse realidad cuanto antes. Asimismo, solicita concretar la reunión con Puente «a la mayor brevedad posible». Por el contrario, el Ministerio de Transportes no ha realizado declaraciones al respecto.

El Gobierno de Móstoles ha anunciado que presentará una moción en el pleno de este jueves para tomar una actitud común ante el desplante del Ministerio de Transportes. Desde el Ejecutivo creen que el PSOE de Móstoles votará en contra para no perjudicar al Gobierno central, pese a que su decisión no ayude a los vecinos del PAU-4.