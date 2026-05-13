Óscar Puente incumple su promesa y miente a los madrileños: ni 1.300 millones para Cercanías ni trenes nuevos

El portavoz de Transportes del PP de Madrid, Ignacio Catalá, ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de «mentir a los madrileños» por la supuesta inversión de más de 1.300 millones para el Cercanías de Madrid que el ministro anunció el pasado marzo, a la que Catalá ha calificado como una «inventada».

El pasado 4 de marzo, Puente presentó en el ministerio una supuesta inversión de 1.350 millones de euros para modernizar la línea C-5 del Cercanías de Madrid. El ministro prometió una mejora en las infraestructuras para entregar a los ciudadanos «una línea más capaz, más puntual, plenamente accesible y dotada de la tecnología más avanzada de Europa».

La Consejería de Transportes ha denunciado que toda la información sobre esta supuesta inversión les ha llegado desde «las redes sociales del Partido Socialista» y que el Gobierno «no ha informado al Partido Popular de Madrid, ni en la Asamblea, ni a los municipios de en qué consiste esta inversión», según ha señalado Catalá.

Ante esta ausencia de información, el PP de Madrid ha convocado este martes una reunión en el Congreso de los Diputados junto a una delegación de alcaldes y portavoces de los municipios por donde pasa la línea C5 de Cercanías Madrid para «hablar de esta supuesta inversión», según ha apuntado Catalá.

A dicha reunión los integrantes acudieron con «la sospecha de que el Gobierno y Pedro Sánchez estaban mintiendo», según el propio portavoz. Tras salir de la reunión, Catalá ha confirmado las sospechas porque «el plan de inversión de 1.300 millones para la C-5 es una inventada porque dicho plan carece de votación presupuestaria».

El pasado abril, Óscar Puente anunció vía TikTok que tres nuevos trenes de Cercanías de Madrid serían implementados en la C-5. Sin embargo, Catalá ha señalado que estos nuevos vehículos «no entran por las estaciones» de esta línea. Catalá ha denunciado que estos trenes «no se van a poner en marcha porque no se han alargado las estaciones, ni los talleres de Móstoles están preparados, ni el sistema de seguridad, que incluso permitiría trocear esos trenes para que aumentasen las frecuencias».

Para la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, las mentiras de Puente son «un paso más de una asfixia constante del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid», según ha señalado Catalá. El portavoz ha acusado al Gobierno de ignorar a los abonados del Cercanías de la región, aunque sea la comunidad que más usuarios de este servicio tiene. Catalá ha sostenido que, «como estos abonados son de la Comunidad de Madrid», al Gobierno le da exactamente igual».