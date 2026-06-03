La Comisión Europea ha pedido a España que revise el IVA reducido aplicado a los hoteles y los restaurantes por su elevado impacto presupuestario y su limitado efecto redistributivo. De hecho, ha instado a España a reducir los beneficios fiscales para reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Así se desprende de las recomendaciones específicas para España publicadas dentro del paquete de primavera del Semestre Europeo, en las que Bruselas advierte de que el país registra una de las mayores brechas de política de IVA de la Unión Europea debido a la amplia utilización de tipos reducidos y exenciones fiscales.

En particular, la Comisión destaca que, entre las categorías sujetas a tipos reducidos, los restaurantes y los servicios de alojamiento sobresalen por su importante coste para las arcas públicas pese a tener un efecto redistributivo «muy limitado». Además, considera que un uso más restringido de estos tratamientos preferenciales contribuiría a simplificar el sistema tributario.

El Ejecutivo comunitario sostiene asimismo que los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y medioambientales continúan situándose por debajo de la media comunitaria, tanto en porcentaje del PIB como del total de la recaudación, mientras que el peso de la tributación sobre el trabajo ha aumentado durante la última década.

En este contexto, Bruselas pide a España reforzar la sostenibilidad fiscal, en particular mediante una reducción de los beneficios fiscales, al tiempo que reclama una mejor evaluación y supervisión de estas ventajas tributarias.

Fuentes comunitarias explican que la Comisión ha puesto el foco en el IVA al concentrar alrededor del 60% de los beneficios fiscales existentes en España y destacan, en particular, los tipos reducidos aplicados a hoteles y restaurantes por su elevado impacto presupuestario y su limitado efecto redistributivo.