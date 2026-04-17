Las incidencias en Cercanías de Madrid se han disparado más de un 50% en los 4 meses que llevamos de año. Hasta la fecha, ya se han registrado un total de 518 incidencias. Los motivos más destacados han sido por averías en el material móvil, con 107, y en las instalaciones, con 195 incidentes. Las líneas más afectadas han sido la C4 con 105, la C5 con 101 y la C3 con 100, pero para el ministro de Transportes, Óscar Puente, el ferrocarril sigue viviendo el mejor momento de su historia.

Si se compara la cifra total con respecto a la misma fecha del año pasado, se puede ver que las incidencias se han incrementado en más de un 50%, pasando de 341 a 518 en los últimos 12 meses.

A la vista de estos datos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, es evidente que el servicio de Cercanías en Madrid está lejos de mejorar. Los usuarios sufren a diario una media de 5 incidencias al día y, de confirmarse esta tendencia al alza, en 2026 se superarían notablemente las más de 1.500 que se registraron en el conjunto del año 2025.

La red de Cercanías es fundamental para la movilidad de miles de madrileños y el Gobierno central debería poner los medios necesarios para que los usuarios pudieran contar con un servicio eficaz, pero está claro que «los madrileños parecen no ser una prioridad para el Ejecutivo central», señalan fuentes consultadas del Gobierno regional.

Las mismas fuentes lamentan que no se estén realizando las inversiones necesarias para solucionar estos problemas. «Llevamos arrastrando años un incremento de las incidencias sin que el Gobierno central haga nada».

Las incidencias frecuentes afectan la puntualidad y la fiabilidad del servicio, lo que desincentiva su uso y provoca la saturación de otros medios de transporte y la congestión en las carreteras.

Entre tanto, el ministro Óscar Puente ignora estos datos y hace un lavado de cara anunciando nuevos trenes de Cercanías en Madrid. Hace tan solo tres semanas, el ministro mostraba cómo serán estos trenes con varias imágenes compartidas a través de su cuenta en la red social X. Puente presumía de los nuevos y modernos modelos fabricados por Stadler y definía este momento con una frase: «pelos como escarpias».

También anunciaba la creación de dos nuevas estaciones de Cercanías para «facilitar la conexión» entre Chamartín y el Corredor de Henares. Todo ello mientras olvida financiar mejoras en los Cercanías ya existentes.

Con una inversión de 2,18 millones de euros, el objetivo, según Óscar Puente, de estas nuevas estaciones es «mejorar la oferta de transporte público y reducir el tiempo de viaje». «Las nuevas paradas permitirán crear una nueva línea en la que no sea necesario atravesar Atocha, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando el flujo de los trenes», apunta.

Los anuncios llegan en mitad de las críticas de los transportistas y trabajadores de la red de Cercanías, que siguen denunciando que Óscar Puente está dejando un déficit de inversión en carreteras y Cercanías.

Y si el 2026 está yendo mal, el 2025 no fue mucho mejor. La Comunidad de Madrid registró durante el año pasado un total de 1.521 incidencias en Cercanías. Un 239% más que en el año 2019, donde se contabilizaron 448 incidencias.

Las líneas como la C4, C3 o C5 se han convertido en sinónimo de caos. La C-4 ha sufrido 323 incidencias. La C-5 ha registrado 217. La C-3: 214. La C-8: 205, la C-2: 192, la C-7: 178. Y, por último, la C-10 acumuló 131 incidencias el año pasado.