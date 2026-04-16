A Puente le sale el tiro por la culata contra el 112: Adif tardó media hora en avisar del descarrilamiento del Alvia

En plena precampaña de las elecciones en Andalucía, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha lanzado contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, apuntando a una posible «negligencia» del Ejecutivo autonómico por la activación del 112 en la tragedia de Adamuz. Puente sostiene ahora que los servicios de Emergencia, que en su día alabó, llegaron tarde al Alvia siniestrado y que ello pudo tener consecuencias dramáticas. En este segundo tren se encontraban la mayoría de los 46 muertos del accidente. El ministro sostiene que hay que «esclarecer» si a consecuencia de esa «atención tardía» hubo más fallecidos.

Sin embargo, la cronología que recoge la Guardia Civil en el último informe entregado a la juez revela el caos por parte de Adif y Renfe desde los primeros minutos tras la tragedia.

A las 19:46 horas, Renfe ya sabía, tras una llamada de la interventora del Alvia, que este tren había sufrido un «accidente grande». Sin embargo, no es hasta las 20:16 horas que Adif informa al 112 Andalucía del tren descarrilado. El administrador ferroviario, incluso, llega a decir que este segundo tren se encuentra «en la misma ubicación» que el Iryo, algo que no era cierto, pues se encontraba a una distancia de 800 metros. De ahí que los sanitarios, que no habían sido avisados, no se dieran cuenta de su presencia, y tampoco la Guardia Civil. El informe confirma que fue un pasajero del Alvia el que dio la voz de alarma a una patrulla de agentes que, sólo entonces, pudieron localizar el Alvia, percatándose así de la enorme gravedad del siniestro.

19:44:51 horas: Una pasajera del tren Iryo llama al 112 Andalucía. Informa de personas heridas y atrapadas. Se activan los recursos sanitarios.

19:45:02 horas: El maquinista del tren Iryo comunica al Centro de Regulación y Circulación (CRC) de Atocha que ha sufrido un «enganchón» a la altura de Adamuz (Córdoba) y que está bloqueado.

19:45:06 horas: Un pasajero del Alvia informa a Emergencias 112 Andalucía de un accidente. Informa que “están todos heridos”.

19:46:24 horas: La interventora del Alvia comunica al Centro de Gestión de Operaciones de Renfe de Madrid (Mesa Comercial Sur) de un «accidente grande». Ha salido disparada y tiene un golpe muy fuerte en la cabeza.

19:47:06 horas: A través del sistema Séneca se transmite a los servicios de emergencias la primera información del accidente: “Tren volcado”.

19:47:28 horas: El Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil envía patrullas al lugar. 112 comunica un vuelco del AVE en ese punto.

19:58:39 horas: Un ciudadano (técnico ferroviario) avisa a Emergencias 112 Madrid sobre el descarrilamiento del Alvia, con heridos.

20:00:21 horas: A través del sistema Séneca se informa que «ante la evolución de la situación de accidente de trenes de Adamuz, el subdirector de Emergencias, por orden del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha declarado el cambio del plan territorial de emergencias de Protección Civil en Andalucía a la fase de emergencia».

20:00:56 horas: El Centro de Gestión de Operaciones de Renfe contacta con la interventora del Alvia y ésta informa que parte del tren está volcado.

20:06:16 horas: El maquinista del Iryo informa al Centro de Regulación y Circulación de Adif en Atocha del fallecimiento de un pasajero en el tren Iryo y solicita aviso urgente a la Guardia Civil y a los servicios de emergencia. El CRC informa que el Alvia está también descarrilado.

20:07:01 horas: El Jefe de Sala 112 Madrid comunica con el Jefe de Sala 112 Andalucía para contrastar información. Persisten dudas sobre la posible implicación de un segundo tren (Madrid-Huelva), llegando ambos jefes de sala a la conclusión de que puede tratarse de una confusión en cuanto a la implicación de dos trenes.

20:07:48 horas: La primera patrulla de la Guardia Civil comunica al Centro Operativo de Servicio de la Guardia Civil la llegada al lugar de los hechos.

20:09:58 horas: Emergencias 112 Madrid comunica con Centro de Protección y Seguridad de Adif en Madrid. CPS informa a 112 que el Alvia no habría descarrilado, sino que realizó un frenazo de emergencia al encontrar al otro en vía, produciéndose heridos. CPS indica que aún no han informado a Andalucía de esta situación.

20:12:27 horas: El Centro de Gestión de Operaciones de Renfe comunica a Emergencias de Renfe que la interventora del Alvia les ha informado que hay medio tren volcado. Que no pueden contactar con el maquinista y que hay una persona de la tripulación atrapada en el vagón-cafetería.

20:16:29 horas: El Centro de Protección y Seguridad (CPS) de Adif en Sevilla informa al 112 Andalucía que les han informado que hay otro tren al lado descarrilado. 112 interroga sobre la ubicación de este segundo tren, dando por hecho que la ubicación de ambos trenes es la misma, confirmando CPS que sí.

20:31:58 horas: Una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil informa al Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba que se dirige a otro tren distinto al inicialmente informado, tras ser alertados por un pasajero proveniente del tren Alvia.

20:36:53 horas: La patrulla de la Guardia Civil informa al Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba que llegan al tren Alvia y que la gravedad se encuentra en este punto, donde se concentran la mayoría de heridos. Solicitan refuerzo de servicios sanitarios y que los recursos sean priorizados y redirigidos hacia el segundo tren, al considerarse el foco principal de gravedad.