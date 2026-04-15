Las víctimas de Adamuz se manifiestan frente al Congreso: «¡Óscar Puente dimisión!»

Las puertas del Congreso de los Diputados se han convertido este miércoles en escenario de una protesta cargada de dolor y de indignación por la gestión del Gobierno. La Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha congregado a decenas de afectados y ciudadanos ante el hemiciclo en su segunda movilización nacional, esta vez en Madrid, reclamando «memoria, verdad y justicia». «¡Óscar Puente dimisión!» y «¡Gobierno dimisión!», han sido algunas de las consignas que se han escuchado en la concentración.

La jornada ha estado marcada desde el primer momento por la tensión con las fuerzas de seguridad del Estado. Los agentes de la Policía Nacional impidieron inicialmente que los concentrados permanecieran en la puerta del Congreso y los hicieron retroceder. Sin embargo, las autoridades permitieron posteriormente que ocho víctimas accedieran a las escalinatas del hemiciclo, donde se procedió a realizar un minuto de silencio.

La asociación había remitido previamente una carta a la Mesa del Congreso solicitando que el manifiesto fuera leído en sede parlamentaria. El texto reclama que se conozca «toda la verdad» sobre el siniestro y que las víctimas sean atendidas «de forma eficaz y digna». Meses después del descarrilamiento, los afectados denuncian que siguen sin obtener respuestas satisfactorias de la Administración.

A la cita se han sumado víctimas de otros dos graves accidentes ferroviarios que han marcado la historia reciente de España: los supervivientes y familiares de las víctimas de Angrois y de Bejís. Su presencia ha reforzado el carácter plural de una movilización que los organizadores insisten en desligar de cualquier agenda política o electoral. «Exigir verdad y responsabilidades no puede interpretarse como una acción partidista, sino como un derecho legítimo de las víctimas y de la sociedad», señala el manifiesto.

La asociación subraya que la seguridad ferroviaria es una cuestión que «afecta directamente a miles de ciudadanos que utilizan el tren cada día» y que su lucha no es exclusiva de los afectados, sino «del conjunto de la sociedad». En ese sentido, realizan un llamamiento a la participación activa y solidaria de los ciudadanos para reforzar su petición de justicia y «mejoras reales en el transporte ferroviario».