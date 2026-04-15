Bruselas exigirá responsabilidades a España por Adamuz si no cumplió con las medidas de seguridad

La Comisión Europea sigue de cerca la investigación sobre la tragedia de Adamuz -con 46 muertos- y «seguirá supervisando la situación», asegura en una respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Las autoridades comunitarias aguardan los resultados de la investigación que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque se mantiene vigilante por si España incumplió algunas de las medidas de seguridad que se comprometió a adoptar tras el siniestro de Angrois, que dejó 80 fallecidos.

Entonces, la Comisión Europea llegó a plantear la apertura de un procedimiento de infracción al concluir que no se había cumplido con la legislación en materia de seguridad ferroviaria. El expediente, no obstante, se cerró en 2024, tras remitir el Gobierno un plan de acción de seguridad ferroviaria demandado por Europa.

En una respuesta firmada por el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, Bruselas se muestra cauta a la espera de la investigación que se lleva a cabo por parte de la CIAF.

No obstante, sí avisa que «la Comisión seguirá supervisando de cerca la situación a la espera de los resultados de la investigación de la CIAF, a fin de determinar si el accidente de Adamuz podría tener como factor causal un defecto en las medidas adoptadas en el marco del plan de acción antes mencionado».

«En caso necesario, la Comisión tomará medidas utilizando los instrumentos adecuados de la Directiva (UE) 2016/798, sobre la seguridad ferroviaria, para garantizar los más altos niveles de seguridad y asegurar que cada agente involucrado cumpla con su responsabilidad con respecto a ella».

Hasta el momento, las autoridades comunitarias han evitado ir más allá en sus advertencias sobre la tragedia.

En una reciente intervención en el Parlamento Europeo, el comisario Tzitzikostas avisó que desde la Comisión Europea se había «presionado» a España para adoptar mejoras en el sistema ferroviario, que dio por implementadas.

Además, avisó que aún es pronto para sacar «conclusiones» sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), por lo que pidió esperar a que concluya la investigación de las autoridades competentes, que trabajan con la supervisión de la Agencia Europea de Ferrocarril (ERA, por sus siglas en inglés), aunque aseguró también que desde Bruselas están «plenamente comprometidos» con este asunto.