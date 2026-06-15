Pérez Llorca reclama cara a cara a Arcadi una deuda de 5.473 millones de Sánchez con los valencianos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha reclamado este lunes cara a cara a Aracdi España, el nuevo ministro de Hacienda de Pedro Sánchez, que el Gobierno pague de una vez a los valencianos los 5.473 millones de euros que les debe en materia del 50% de la dependencia (más de 4.000 millones) y atención a los desplazados en la sanidad (más de 1.000 millones). La cantidad es tan enorme y condiciona de tal manera las políticas sociales valencianas que supera en 473 millones las ayudas que el Ejecutivo de Sánchez dedica por la guerra de Irán, cuyo montante se eleva a 5.000 millones, tal como publicó OKDIARIO el pasado marzo.

Pérez Llorca le ha pedido a Arcadi España que concrete cuándo se producirá el reembolso de esas cantidades por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Una pregunta cuya respuesta ha sido tan ambigua y poco clarificadora como la postura del Gobierno reflejada por España en otras cuestiones clave.

Además, el presidente valenciano ha recordado al ministro que a la Generalitat Valenciana solo habían llegado unos 100 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) por la DANA. Y el ministro le ha respondido que este año llegarán otros 52.

El FSUE es un fondo del que la Comisión Europea aprobó en su día conceder a España 946 millones, que eran el 21% de la cantidad inicialmente solicitada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Había solicitado 4.304 millones de euros. Y le dieron 946. Antes de que Sánchez y su gobierno pidieran aquellos 4.304 millones, la Generalitat Valenciana había remitido previamente al Ejecutivo una cuantía de 1.357, que sí eran «elegibles» por cumplir las condiciones del citado Fondo de Solidaridad.

En todo caso, esos 4.304 millones solicitados por España al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea excedían notablemente el montante del mismo para este 2025, estimado en 1.167 millones de euros. De esa cantidad, a la Comunidad Valenciana solo han llegado 100. «Este año», según ha expresado Pérez Llorca, que le ha transmitido Arcadi España, llegarán otros 52. Algo más del 10% en el mejor de los casos.

En materia de financiación autonómica, Pérez Llorca ha dicho a Arcadi España que la Generalitat Valenciana está dispuesta a negociar un nuevo modelo de financiación, pero siempre que se cumplan dos condiciones. Una, que la negociación se produzca en el seno del Consejo General de Política Fiscal (CGPF), con todas las autonomías a la vez. Y otra, que se negocie en base a un borrador de ley orgánica que a día de hoy no existe; lo que sigue habiendo es una mera declaración de intenciones. Y sobre hipótesis, no está dispuesto a negociar el Gobierno valenciano.

Además, Pérez Llorca ha asegurado que no va a aceptar «un modelo de financiación que deje a la Comunidad Valenciana por debajo de la media». Y ha revelado que, según le ha dicho el ministro, tampoco se va a establecer un fondo de nivelación transitorio.

Una medida que, paradójicamente, no reclama solo ahora Pérez Llorca, sino que cuando era conseller de Hacienda, también exigió el propio Arcadi España, pero sobre la que el citado Arcadi España ha manifestado a Pérez Llorca que «no va a haber porque consideran que ya están en una nueva fase de negociación».

En su conjunto, las condiciones de Pérez Llorca para esa negociación que traiga un nuevo modelo de financiación autonómica no se cumplen. Por separado, tampoco. «No hay voluntad de reunir el Consejo General de Política Fiscal», ha expresado Pérez Llorca al respecto, para quien, además: «Es sorprendente que un ministro que ha sido conseller diga que el fondo de nivelación no está sobre la mesa».

Pérez Llorca ha reclamado a Arcadi España otras demandas que se van perpetuando sin que el Gobierno de Sánchez las atienda o, al menos, sin que lo haga en tiempo y forma. Se trata de cuestiones relativas a infraestructuras necesarias para la Comunidad Valenciana, como los retrasos en el Corredor Mediterráneo, la ampliación de los aeropuertos Alicante-Elche y Valencia-Manises, los retrasos en la ejecución del plan de Cercanías, con especial atención a la línea C3. Mayor celeridad; el acceso norte al puerto de Valencia, la red viaria estatal e infraestructuras del agua.