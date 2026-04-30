Sánchez adeuda a la Comunidad Valenciana 5.473 millones por dependencia, desplazados y entregas a cuenta

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez adeuda a la Comunidad Valenciana 5.473 millones de euros en materia de dependencia, desplazados de la sanidad y entregas a cuenta. Esos 5.473 millones superan en 473 millones las ayudas que el Ejecutivo de Sánchez dedica en ayudas por Irán, cuyo montante se eleva a 5.000 millones, tal como publicó OKDIARIO el pasado marzo.

De esas cifras, que el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado este jueves en las Cortes Valencianas, 4.000 millones son los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no ha abonado en las ayudas por la dependencia. Además, hay otros 1.040 millones de euros de esa misma deuda que están originados por el impago hasta la fecha de los desplazados de otros territorios y que han sido atendidos por la sanidad valenciana, según han confirmado a OKDIARIO fuentes de la Consellería de Sanidad. Y, finalmente, existen otros 423 millones, que representan el montante total de las entregas a cuenta que el Ministerio de Hacienda debía haber ido abonando desde enero.

Esa deuda, sumada a la negativa del Gobierno de Sánchez a establecer un fondo de nivelación transitorio hasta que el Ejecutivo central alcance un acuerdo con todas las comunidades para una nueva financiación autonómica y la sensación de que la Autonomía no ha sido atendida correctamente por la tragedia de la DANA es lo que ha llevado este jueves al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a manifestar desde la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas en el transcurso de la sesión de control que el Gobierno de España «no tiene como prioridad nacional» a la Comunidad Valenciana.

En concreto, y en referencia a la DANA, según los datos ofrecidos por Pérez Llorca este jueves en las Cortes Valencianas, 18 meses después de la tragedia, la Generalitat ha recuperado 57 centros de salud, 18 carreteras, 60 carreteras municipales, toda la red de infraestructuras de Metrovalencia, 3.000 kilómetros de pistas forestales y 59 puentes, entre otras infraestructuras. Además, ha pagado ya el 100%, el total, de las ayudas de primera necesidad derivadas de la catástrofe, a diferencia del Gobierno de Sánchez, que no lo ha hecho, como el propio Pérez Llorca ha descatado.

Frente a todo ello, el Gobierno de España, según el propio Pérez Llorca ha manifestado, sigue «sin empezar» obras hídricas «que deberían estar terminadas» para frenar futuras riadas si se producen. Y no ha pagado la totalidad de las ayudas.

A todo ello, el enfado de Pérez Llorca suma un facto de gran trascendencia. El presidente valenciano escribió una carta al nuevo ministro de Hacienda, el también valenciano Arcadi España, al poco de que Sánchez nombrara a este último nuevo ministro de Hacienda en sustitución de María Jesús Montero. En esa carta, Pérez Llorca solicitaba a Arcadi España una reunión para tratar asuntos «de gran trascendencia» para la Comunidad Valenciana. Como, por ejemplo, la financiación autonómica, que es un asunto capital para la autonomía.

Ha transcurrido casi un mes desde aquella misiva, porque Arcadi España tomó posesión el pasado 27 de marzo y la carta se envió algo después. Pero, el nuevo ministro no ha respondido a la petición del presidente valenciano.