El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que va a movilizar 5.000 millones de euros para las ayudas por la guerra de Irán tras un Consejo de Ministros extraordinario. Esto supone la mitad del dinero que el dirigente inyectó en el Icex para crear un fondo soberano con el objetivo de intervenir en el sector privado. Es decir, el Ejecutivo dedica el doble a asaltar empresas que a ayudar a los ciudadanos por el conflicto bélico.

La reunión se ha tenido que aplazar hasta dos horas a causa del pulso que la parte de Sumar del Ejecutivo ha querido hacer a la socialista. Los de Yolanda Díaz se han negado a entrar en el consejo hasta que, finalmente, han cedido tras una negociación directa entre los líderes de ambas formaciones.

Ya esta mañana, el Gobierno anunció una rebaja del IVA generalizada del 21% al 10% en los carburantes a causa de la guerra de Irán, así como rebajas fiscales a la electricidad y la supresión del impuesto a los hidrocarburos, medidas muy similares a las propuestas por el Partido Popular (PP).

Otra de las medidas aprobadas este viernes es la prohibición de despedir a causa del incremento de los precios energéticos por el conflicto bélico. Una restricción que, sin embargo, no viene acompañada de ninguna compensación.

Medidas de Sánchez por la guerra de Irán

Así, tras el consejo, Sánchez ha anunciado «una reducción drástica de la fiscalidad energética», en línea con lo que había propuesto el PP. El Gobierno va a reducir «los impuestos sobre la electricidad en un 60%», a «suspender el impuesto a la producción reduciendo el impuesto especial al 0,5%» y a «bajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%».

Por otro lado, el Ejecutivo va a «congelar el precio máximo de venta del butano y propano» y también bajar el IVA al 10% a «los impuestos que afectan al precio de la gasolina y al gasoil». Según los cálculos de Sánchez, la rebaja efectiva va a ser de hasta 30 céntimos por litro de combustible, «unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche eléctrico».

«Vamos a extender hasta diciembre del año 2026, es decir, hasta finales de este año, todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y vamos a reforzar de forma sustantiva el bono social térmico», ha continuado el presidente. Además, el Ejecutivo va a prolongar «la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables».

Por otro lado, se va a «bonificar en un 80% los peajes eléctricos para todas las industrias más expuestas al shock energético que estamos sufriendo, que son evidentemente las industrias electrointensivas», una reclamación histórica del sector, que se va a ahorrar «en torno a los 200 millones de euros».

El Ejecutivo también va a dar una «ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores», así como otra similar «para la compra de fertilizantes».

Sánchez también ha asegurado que van a establecer «por ley una mayor flexibilidad en los contratos de suministro energético» para «que tanto empresas como trabajadores autónomos puedan adaptar sus condiciones al escenario actual con mayor facilidad y sin costes adicionales».

«Con el objetivo de garantizar que todas estas ayudas no se desvirtúen», ha asegurado el presidente, va «a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la CNMC, de nuevas capacidades de supervisión y de sanción para que se persiga y, eventualmente, si se produce, se castigue con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis o las ayudas del Estado».