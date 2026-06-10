El reflexión eclesiástica del papa León XIV sobre el Mundial: «Quien no sabe pasar el balón…»

El papa León XIV ha demostrado una cierta afinidad con el fútbol. Desde que aterrizó en España, el Pontífice declaró su admiración por el Real Madrid y todo lo relacionado con los beneficios del deporte a la hora de fomentar la relación entre personas. En plena visita por España, el máximo responsable de la Iglesia dejó una curiosa reflexión sobre el Mundial que arrancará este jueves en México.

Después de visitar estadios como el Santiago Bernabéu en Madrid y el Lluís Company en Barcelona, el papa se acordó de que en las próximas horas empezará la Copa del Mundo, por lo que usó sus redes sociales para lanzar un mensaje: «Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida», escribió en su perfil de X.

Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento,… — Papa León XIV (@Pontifex_es) June 10, 2026

Previamente, el papa León XIV había dejado muestras de que tiene nociones del fútbol: «El Papa es de todos los equipos… pero Prevost es del Real Madrid», dijo antes de su llegada a la capital española. Este jueves el Mundial se inaugurará con el México-Sudáfrica que dará pie a la pelea entre 48 selecciones que buscarán hacer historia en la Copa del Mundo.