El Papa León XIV sorprende de nuevo con su icónico ‘six seven’ en el Estadio Olímpico de Barcelona

El Papa León XIV ha vuelto a sorprender y a ofrecernos uno de esos momentos divertidos con su icónico six seven en el Estadio Olímpico de Barcelona. Durante su visita a la capital catalana, el Pontífice ha realizado el ya célebre gesto del six seven ante las más de 50.000 personas congregadas en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

La escena fue así: al finalizar su discurso, a León XIV le mostraron un bebé para que le bendijera y ante la expectación del público, sonrió divertido y levantó balanceo de ambas manos con las palmas hacia arriba. Entonces todo Montjuic retumbó, porque el gesto se ha convertido en su sello distintivo. El vídeo ha vuelto a inundar las redes sociales en cuestión de minutos.

No es la primera vez que el Papa sorprende con este six seven en España. Durante uno de sus trayectos por el centro de la capital en el papamóvil el día de su llegada a Madrid, entre saludos a la multitud y bendiciones a bebés, León XIV realizó el movimiento con las manos.

¿Qué significa el ‘six seven’?

El gesto tiene sus raíces en la cultura urbana estadounidense, particularmente en comunidades afroamericanas y latinas. Originalmente asociado al código telefónico de área 67 (que corresponde a zonas de Virginia) y popularizado en el mundo del hip-hop y el baloncesto, el six seven evolucionó hasta convertirse en un símbolo de autenticidad, orgullo de barrio y conexión con las raíces.

Su salto a la viralidad global llegó a través de redes como TikTok e Instagram, donde atletas, músicos y celebridades lo adoptaron como forma de saludo y celebración. El gesto transmite un mensaje de «soy real, vengo de abajo, no olvido de dónde vengo».

Ahora el sixseven es un fenómeno y meme viral de internet que carece de un significado literal concreto, pero que los jóvenes usan como una muletilla para decir «más o menos», «regular» o simplemente como un código interno.