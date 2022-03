El Partido Popular en el Parlamento Europeo ha pedido este miércoles bajar el IVA y los impuestos especiales aplicados en España sobre la gasolina y el gasóleo.

Las eurodiputadas Dolors Montserrat y Pilar del Castillo han preguntado a la Comisión Europea qué opciones hay para rebajar los impuestos aplicados a los combustibles, incluidos los utilizados para agricultura y pesca.

En concreto, las parlamentarias del PP han preguntado qué opciones existen para rebajar el IVA aplicado a los combustibles derivados del petróleo por debajo del 21%, así como hasta qué nivel podrían bajarse los impuestos especiales que aplica España a la gasolina y el gasóleo, incluido el utilizado para agricultura y pesca.

«Durante el último año los precios internacionales del petróleo han experimentado fuertes subidas y el petróleo Brent ha multiplicado su precio por cinco desde marzo de 2020”, han explicado. Asimismo, han preguntado qué medidas adicionales tiene previsto adoptar la Comisión en el ámbito fiscal en desarrollo de REPowerEU, el plan que ha puesto en marcha la Comisión para que Europa sea independiente de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030, empezando por el gas, teniendo en cuenta la invasión rusa de Ucrania.

El Gobierno no concreta

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin concretar cómo hará efectiva la bajada de la luz, el gas y la gasolina en el decreto que tiene previsto aprobar el 29 de marzo. Hasta entonces, el Ejecutivo no tomará medidas.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha subrayado este miércoles que el Ejecutivo es «plenamente consciente» de lo que está costando llenar el depósito de gasolina, pagar la factura de la luz y mantener las casas calientes en el país. «Y, por eso, lo que hará el Gobierno será bajar el precio» a esos tres servicios, ha dicho, de la mano de los socios europeos y espera que también del resto de fuerzas políticas. No obstante, el Ejecutivo no dice cómo lo hará ni tampoco por qué no piensa hacerlo antes del próximo 29 de marzo. Bolaños no ha concretado el modo en que se va a ejecutar esa bajada de precios ni ha mencionado ningún impuesto en concreto que pueda ser objeto de reducción.

Según el ministro, desde la Comisión Europea se barajan distintas alternativas para lograr esta bajada de preciso y el Gobierno lo que está haciendo es plantear estas opciones de cara al próximo Consejo Europeo que se celebra los días 24 y 25 de marzo.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado al Gobierno que no actúe ya y que tampoco les haya planteado medidas concretas en la reunión que han mantenido para debatir propuestas que permitan paliar la crisis provocada por la subida de precios en medio de la guerra de Ucrania. A su entender, hay medidas que pueden aprobarse de forma inmediata, como bajar el IVA del combustible al 4%.

«No se han cubierto las expectativas que teníamos ante la necesidad de la inmediatez y la concreción de medidas», ha aseverado Gamarra tras reunirse con las tres vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Gamarra se ha quejado de que el Ejecutivo no les haya trasladado «ninguna medida concreta en ningún aspecto ni ningún ámbito» cuando la situación que están sufriendo las familias, empresas y pymes necesitan «inmediatez y un Gobierno ágil en la toma de decisiones».

Entre otras medidas, el PP plantea una rebaja del IVA del combustible del 21 al 4% y el «recorte» del impuesto especial de hidrocarburos, como una «medida temporal» hasta que la bajada de otras pueda llevar a la bajada del precio; deflactar el IRPF para ayudar a contener la inflación y las familias puedan seguir consumiendo; y abordar la racionalización del gasto público revisando los Presupuestos Generales del Estado.