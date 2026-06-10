Valentina, la niña ciega que deja prendados al Papa y los Reyes explicando la Cruz de Jesús de la Sagrada Familia

Valentina, una niña ciega de 13 años, ha protagonizado un momento especialmente emotivo en la Sagrada Familia junto al Papa León XIV y los Reyes Felipe VI y Letizia. Ha sido instantes antes de la misa; la niña ha explicado al Pontífice y a los Reyes cómo es la Torre de Jesús, que culmina la basílica ideada por Gaudí hace más de 140 años. Ante una maqueta accesible, recorriéndola con sus manos, Valentina ha ido explicando los elementos de la cúpula y de la cruz que la sostiene, la fantástica Cruz de Jesús.

En un momento dado, la Reina, a quien se veía entusiasmada con la niña, le ha pedido que hablase un poquito más alto para que su explicación se escuchara perfectamente a través de los micrófonos.

Valentina ha recorrido con sus dedos una maqueta de aproximadamente 1,20 metros de altura, describiendo con calma sus formas, relieves y elementos arquitectónicos de una de las cúpulas de la basílica hasta llegar a la cruz.

De esta manera, el Papa ha podido comprobar de primera mano cómo las personas con ceguera pueden acercarse al arte y a la arquitectura a través del tacto. La explicación, pausada y detallada, ha contado con el apoyo y la complicidad de la Reina Letizia.

Impulsada por la ONCE y la propia basílica de la Sagrada Familia de Gaudí, esta iniciativa de la maqueta busca visibilizar la importancia de la accesibilidad en el patrimonio cultural. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona lleva construyéndose 144 años, dado que las obras comenzaron oficialmente el 19 de marzo de 1882.