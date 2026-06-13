Estas son las 7 mejores playas de La Coruña para celebrar San Juan 2026

La noche del 23 de junio es sin duda una de las más especiales del año, sobre todo en comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia ya que las tres celebran al día siguiente la festividad de San Juan, de modo que la noche del día anterior se convierte en una celebración adelantada que se vive con mucha intensidad en las playas de ciudades como La Coruña. De hecho, muchas de las playas de esta ciudad reúnen a cientos de personas desde última hora de la tarde, especialmente las de Riazor y Orzán.

Sin embargo, no son las únicas ya que La Coruña cuenta con otras muchas playas, perfectas para vivir un noche de San Juan de lo más especial, junto a hogueras y con tradiciones como bañarse en el mar a la luz de la luna cuando llegan las doce de la noche. De este modo, y junto a las mencionadas, podemos encontrar otras como por ejemplo estas siete que ahora te enumeramos:

Playa de Riazor: si hay una imagen típica de la noche de San Juan en La Coruña, sale de aquí. Riazor es el punto donde más gente se concentra y donde se vive la noche con más intensidad.

si hay una imagen típica de la noche de San Juan en La Coruña, sale de aquí. Riazor es el punto donde más gente se concentra y donde se vive la noche con más intensidad. Playa del Orzán : justo al lado, el Orzán mantiene ese mismo ambiente, aunque con un perfil algo más joven. Aquí lo habitual es que cada grupo monte su propio espacio, con comida, bebida y su hoguera, y la playa termina llena de pequeños puntos de celebración.

: justo al lado, el Orzán mantiene ese mismo ambiente, aunque con un perfil algo más joven. Aquí lo habitual es que cada grupo monte su propio espacio, con comida, bebida y su hoguera, y la playa termina llena de pequeños puntos de celebración. Playa de Matadero: entre Riazor y Orzán, esta playa más pequeña suele pasar desapercibida el resto del año, pero en San Juan gana protagonismo. No tiene tanta presión de gente como las anteriores, lo que la convierte en una alternativa interesante para quienes quieren estar cerca del ambiente principal pero sin meterse en lo más masificado.

entre Riazor y Orzán, esta playa más pequeña suele pasar desapercibida el resto del año, pero en San Juan gana protagonismo. No tiene tanta presión de gente como las anteriores, lo que la convierte en una alternativa interesante para quienes quieren estar cerca del ambiente principal pero sin meterse en lo más masificado. Playa de Oza: como la de Matadero, la de Oza es una playa más tranquila, donde se suele ver más presencia de familias o grupos que buscan algo menos intenso.

como la de Matadero, la de Oza es una playa más tranquila, donde se suele ver más presencia de familias o grupos que buscan algo menos intenso. Playa de San Amaro: situada junto a la Torre de Hércules, es una playa más recogida y eso se nota también en la noche de San Juan, donde el ambiente es más controlado. Es de hecho una cala tranquila más conocida entre quienes viven en la zona así que seguro que congrega a mucha menos gente.

situada junto a la Torre de Hércules, es una playa más recogida y eso se nota también en la noche de San Juan, donde el ambiente es más controlado. Es de hecho una cala tranquila más conocida entre quienes viven en la zona así que seguro que congrega a mucha menos gente. Playa de las Lapas : Cerca de la de San Amaro está también esta otra playa con la misma tranquilidad, perfecta para una noche de San Juan más recogida.

: Cerca de la de San Amaro está también esta otra playa con la misma tranquilidad, perfecta para una noche de San Juan más recogida. Playa de Santa Cristina (Oleiros): aunque ya fuera del término municipal, Santa Cristina es una de las grandes alternativas, gracias a su amplio arenal que permite repartir mejor a la gente y crear un ambiente festivo más cómodo, especialmente para grupos grandes o familias.

Cómo llegar a las playas de La Coruña

Las siete playas que te hemos enumerado son perfectas para vivir la Noche de San Juan en La Coruña, pero debemos tener claro que es buena idea llegar con tiempo y para ello, saber cómo llegar. Lo más práctico es usar el transporte público, sobre todo el autobús urbano, que refuerza el servicio durante toda la noche. Estas son las opciones más habituales:

Líneas 3 y 3A: acceso directo a Riazor y Orzán.

acceso directo a Línea 11: conecta el centro con la zona de la Torre de Hércules.

Líneas 12 y 12A: recorren el paseo marítimo (Matadero, San Amaro o Las Lapas).

recorren el paseo marítimo Líneas 1 y 1A: la mejor opción para llegar a Oza.

Si vienes desde fuera, el tren te deja en la estación de San Cristóbal y desde ahí puedes continuar en bus o incluso andando si te mueves por el centro. También hay taxis y VTC, aunque esa noche es fácil que haya esperas. Y si estás alojado en zonas céntricas, lo más habitual es ir caminando. Muchas playas están a pocos minutos y, con tanta gente en la calle, suele ser la opción más directa.

Conviene tener además en cuenta los cortes habituales:

Paseo marítimo entre Riazor y la Torre de Hércules.

Avenida de Pedro Barrié de la Maza.

Tramos de la Ronda de Outeiro.

Accesos a zonas como Oza o San Amaro.

Dónde aparcar en San Juan

El transporte público, repetimos, es lo mejor, pero si quieres ir en coche, debes tener en cuenta que las plazas desaparecen rápido y muchas zonas quedan restringidas, sobre todo en el entorno de Riazor, Orzán y el paseo marítimo así que lo mejor es que hagas lo siguiente:

Aparcar en parkings de pago como estos:

Orzán-Riazor (bajo el paseo marítimo).

Bulevar Papagayo.

Palexco.

San Andrés.

Plaza de Vigo, Cantones o María Pita.

Suelen llenarse pronto, así que reservar con antelación puede evitar bastante tiempo perdido.

Zonas gratuitas o más alejadas:

Explanada de la Torre de Hércules (se llena muy temprano).

A Sardiñeira.

Pocomaco o Matogrande.

Calles cercanas al estadio de Riazor (aunque son muy disputadas).

Zonas donde no se puede aparcar:

Todo el paseo marítimo entre Riazor y la Torre.

Calles pegadas a las playas dentro del perímetro de seguridad.

Espacios reservados para emergencias y hogueras.

En la práctica, la mayoría opta por dejar el coche lejos del centro y moverse andando o en transporte público y lo cierto es que es la mejor opción de todas si has de ir en coche y no quieres complicarte la vida dando vueltas para aparcar.