Desarticulada una red en Huelva que cobró 150.000 euros del paro haciéndose pasar por desempleados

La red desarticulada había suplantado la identidad de más de 70 víctimas, para cobrar en su nombre las ayudas públicas que recibían, ya fueran por el desempleo o alguna incapacidad. Hay tres detenidos que han obtenido un botín de 150.000 euros, que posteriormente iban sacando fuera de España.

Durante la llamada operación Sepillo, las investigaciones permitieron detectar la existencia de una organización que, presuntamente, obtenía prestaciones públicas de manera fraudulenta usando certificados digitales y usurpando la identidad de terceras personas.

Los agentes comprobaron que los fondos obtenidos eran retirados principalmente a través de cajeros automáticos y posteriormente canalizados fuera de España mediante diferentes mecanismos de envío de dinero.

Más de 70 víctimas

Además del perjuicio causado al SEPE, se ha identificado a más de setenta víctimas de distintas nacionalidades cuyas identidades habrían sido utilizadas sin su consentimiento para la obtención fraudulenta de dichas prestaciones.

Como resultado de la fase de explotación de la operación, llevada a cabo el pasado 10 de junio, se practicó una entrada y registro en un inmueble de Lucena del Puerto (Huelva), donde fueron intervenidos diversos equipos electrónicos, dispositivos de almacenamiento de información relacionados con la actividad investigada y un vehículo.

A los tres detenidos se les atribuyen los delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Huelva, de forma conjunta con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, bajo la dirección de la Sección de Instrucción 1 del Tribunal de Instancia de Moguer.

En los registros participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con el esclarecimiento completo de los hechos y la localización de activos procedentes de la actividad delictiva.