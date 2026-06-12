Gritos de «¡fuera, a vuestro país!» a los 5 atracadores detenidos en una joyería de Barcelona

Los vecinos del acomodado barrio de Sant Gervasi en Barcelona han despedido con gritos de «¡muérete!» y «¡vete a tu país!» a los integrantes de una banda de atracadores hispanoamericanos detenidos en pleno asalto a una joyería pistola en mano.

Los atracadores eran una mujer, vestida con un velo islámico, y cuatro hombres de origen suramericano, además del conductor de un coche robado que ha podido escapar. Los agentes de la Unidad Central de Atracos de los Mossos vigilaban desde hace semanas a los sospechosos y les han sorprendido en pleno atraco a la joyería.

Un vecino grabó desde una terraza las impactantes imágenes de la intervención policial que se ha desencadenado a las 10:55 de la mañana en una joyería junto a la plaza Artós en el barrio de Sarriá-Sant Gervasi.

La Policía les seguía

En el vídeo se aprecia a los agentes de atracos, vestidos de paisano, llegando a la joyería nada más comenzar el atraco y gritar «¡Al suelo, no te muevas de ahí!» a los atracadores mientras les apuntan con sus pistolas.

A pesar de la rápida actuación de los Mossos d’Esquadra, los agentes no han conseguido evitar que los atracadores hirieran en la cabeza al joyero de un culatazo con una de sus armas. El hombre ha sido evacuado en una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a un centro sanitario y los sanitarios han atendido en el lugar a otra trabajadora de la joyería por un fuerte ataque de ansiedad.

La detención de la banda de atracadores hispanoamericanos se ha hecho sin pegar un solo tiro, aunque fuentes oficiales no especifican si los delincuentes portaban armas reales o simuladas.

«En Cataluña es más fácil ver un tiroteo que tener vivienda»

Los vecinos del barrio, uno de los más acomodados de Barcelona, estaban esperando indignados la salida de los atracadores, a los que han increpado con gritos de «¡muérete!» y «¡fuera, vete a tu país!».

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha denunciado la crisis de seguridad que está viviendo Cataluña debido a la «inmigración descontrolada y el buenismo con los delincuentes».

«En Cataluña es más probable presenciar un tiroteo que encontrar una vivienda. Ejecuciones, atracos, violaciones y machetazos se han convertido en el día a día», ha señalado tras repasar los brutales crímenes que se han vivido en la citada región en los últimos días, con dos ajustes de cuentas a tiros a pleno día en la ciudad de Barcelona y otros incidentes de seguridad graves.