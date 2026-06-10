Vox convoca una protesta contra la inseguridad tras el tiroteo mortal a plena luz del día en Barcelona

Vox ha anunciado una manifestación este próximo viernes en la plaza Kennedy del barrio de Putxet, donde se ha producido en la mañana de este miércoles un tiroteo mortal a las puertas de la comisaria de la zona, en plena visita del Papa León XIV a Barcelona. Además los de Abascal han anunciado que exigirán al presidente socialista Salvador Illa un pleno monográfico sobre inseguridad en el Parlamento de Cataluña.

Pese a el despliegue de más de 6.000 Mossos de Escuadra para reforzar el dispositivo de seguridad, la ciudad condal ha vuelto a sufrir un nuevo tiroteo. Los vecinos del barrio de Putxet, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, llevan años padeciendo en sus carnes una inseguridad creciente. Hace tan sólo una semana, una niña de 13 años fue víctima de abusos sexuales, cuando un varón de 30 años irrumpió en los aseos de un establecimiento hostelero de la zona.

Tiroteos, violaciones: inseguridad en Barcelona

«Nueva semana trágica en Cataluña, y van demasiadas. No habrá vuelta atrás si no protegemos nuestras fronteras, endurecemos las leyes y devolvemos la seguridad a nuestros barrios», ha advertido el secretario general de Vox y líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga.

«El asesinato y los tiros en la cabeza se están convirtiendo en parte del paisaje urbano de Barcelona y de Cataluña», ha lamentado el diputado de Vox, Sergio Macián, quien ha advertido ante los medios de comunicación de que «cualquiera de nuestros hijos puede encontrarse con escenas de este calibre en nuestras calles».

Macián ha alertado del deterioro de la seguridad en Cataluña y ha denunciado que los datos oficiales del Ministerio del Interior reflejan una situación cada vez más preocupante. Según ha señalado, los intentos de homicidio han aumentado un 22%, mientras que los secuestros se han incrementado un 200%. Asimismo, ha recordado que las agresiones sexuales siguen creciendo y que desde 2018 las violaciones han aumentado más de un 345%.

«El aumento de la delincuencia violenta no es una percepción, es una realidad basada en datos objetivos», ha afirmado. En este sentido, ha criticado que tanto el Ministerio del Interior como la Consejería de Interior de la Generalitat intenten «minimizar o maquillar» la situación que viven los catalanes.

Esta no es la primera vez que se convoca una manifestación en el barrio. El pasado año, Vox convocó a finales de marzo otra protesta en la misma plaza Kennedy, para exigir al alcalde socialista Jaume Collboni el cierre del Centro Residencial de Primera Acogida, situado en la calle Císter, justo al lado de un colegio que ha visto alterada su seguridad desde la llegada de menas.

Desde Vox insistían que el Ejecutivo municipal estaba ubicando «centros de ilegales y drogadictos frente a colegios». En aquella convocatoria, intervinieron dos padres de alumnos de un colegio colindante denunciado que algunos residentes de dicho centro de inmigrantes, había intentado asaltar a familiares que acudían a recoger a los niños a la salida de clase. Además acusaban a los menas de agredir a los escolares, robarles los teléfonos, fotografiar a menores y amenazar con violar a las jóvenes. «», concluían alguno de los manifestantes.