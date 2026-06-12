Cae la banda que ha cometido 62 robos de camiones, bancos y oficinas de correos en Madrid y Toledo

La Guardia Civil ha terminado con la banda de ladrones que ha arrasado las áreas de servicio y las oficinas de correos de Toledo y Madrid en los últimos meses, con más de 62 robos y miles de euros en pérdidas.

Esta era una de las bandas más activas de la zona, compuesta por ladrones veteranos, cada uno de ellos con multitud de antecedentes por delitos similares, como robos con fuerza, hurtos o robos con violencia.

El grupo de ladrones tenía su base de operaciones en la localidad madrileña de Cubas de la Sagra, en la que guardaban los efectos robados y coches de alta gama sustraídos con los que se desplazaban para cometer los robos. Antes, les cambiaban las matrículas para no ser identificados por las fuerzas de seguridad.

Especialistas en 2 tipos de robos

La investigación de los agentes de la Guardia Civil consiguió confirmar que los siete detenidos se habían especializado en dos tipos de robos: muchos en el interior de camiones cuando los conductores descansaban en áreas de servicio y otros, robos con fuerza en bancos, oficinas de correos y estancos por medio de herramientas y dispositivos electrónicos para burlar las medidas de seguridad de sus objetivos.

Se trata de una banda de ladrones especialmente activa que se extendía por la zona norte de la provincia de Toledo y algunos municipios del sur de la Comunidad de Madrid, por donde se desplazaban con furgonetas y automóviles de alta gama robados unos días antes.

Durante la explotación de la operación, la Guardia Civil ha llevado a cabo cinco registros domiciliarios en los que ha intervenido multitud de efectos sustraídos, así como herramientas y dispositivos electrónicos empleados para sustraer los vehículos y llevar a cabo los robos con fuerza.

Además, los agentes han intervenido cinco vehículos de alta gama y cinco furgonetas, así como dos llaves clonadas con las que ponían en marcha los automóviles sustraídos, y han procedido a la detención de los siete miembros de esta organización.

En la operación, bautizada como Plomba, intervinieron las unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Madrid, así como el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) 1 de Madrid y las policías locales de Seseña, Añover de Tajo y Pantoja, en la provincia de Toledo.