El ladrón que pegó una paliza a un anciano de 88 años en Murcia es un magrebí ilegal que acumula 45 detenciones

La Policía Nacional le detiene una y otra vez, pero en esta ocasión el joven ladrón magrebí que le ha pegado una paliza a un anciano de 88 años en Murcia para robarle ha acabado en prisión, al menos de momento. El detenido es un inmigrante en situación ilegal en España que ya acumula 45 antecedentes policiales y suele quedar en libertad después de cada arresto. Como consecuencia de la agresión, el anciano sufrió lesiones de consideración de las que tuvo que ser asistido en un centro hospitalario.

El octogenario se encontraba en el portal de su vivienda cuando el sospechoso irrumpió en el rellano y atacó a la víctima. El inmigrante, en situación irregular en España según fuentes judiciales, golpeó al anciano y lo tiró al suelo para sustraerle la riñonera que llevaba en la cintura.

Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día, sobre las 17:00 horas de la tarde, en una calle situada en el barrio de La Flota en el casco urbano de la capital de Murcia.

Atacó al anciano con «extrema violencia».

El sospechoso siguió al vecino y, una vez en el rellano del edificio, pudo «empujarlo por la espalda para tirarlo al suelo, forcejeando para sustraerle la riñonera que portaba, huyendo finalmente del lugar sin lograr su objetivo», relató la policía.

Los agentes describen que el detenido utilizó «extrema violencia» para tratar de conseguir la riñonera de la víctima, con los objetos de valor que llevaba en su interior.

Las cámaras de seguridad le delataron.

La Policía Nacional se puso manos a la obra de inmediato, partiendo principalmente del testimonio del octogenario, que, tras recuperarse de los golpes, pudo declarar ante los investigadores y describir al ladrón que le había asaltado. A continuación, los agentes analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al inmigrante en situación irregular.

Finalmente, la Policía Nacional consiguió detener al ladrón del anciano en la calle Pablo VI, Murcia, en el Polígono de La Paz, a donde se había desplazado para adquirir sustancias estupefacientes.

El ladrón pasó a disposición judicial y fue enviado a prisión provisional como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa, con agravante de abuso de superioridad por tener la víctima 88 años. Además, se le atribuye otro delito de lesiones por las heridas causadas por el ladrón al anciano durante el robo.