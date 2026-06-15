Madrid exige estar empadronado para el abono transporte, pero Ayuso hará una excepción con los universitarios desplazados

A partir de este lunes, obtener o renovar la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) en la Comunidad de Madrid exigirá estar empadronado en la región o en los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2. La medida desarrolla la normativa autonómica vigente y busca que las bonificaciones recaigan prioritariamente sobre los contribuyentes madrileños.

No obstante, ante el impacto de la restricción, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el Gobierno regional impulsará acuerdos con otras comunidades para que los jóvenes universitarios desplazados puedan seguir beneficiándose del abono joven.

Requisito obligatorio sin carácter retroactivo

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), la condición de residente en la región madrileña pasa a ser estrictamente necesaria desde el día de hoy. Los usuarios deberán aportar un certificado de empadronamiento o autorizar su consulta institucional en el momento de la solicitud. La Consejería de Transportes ha aclarado cómo afectará esta medida en la práctica:

Nuevas altas y renovaciones: Quienes no estén empadronados en la Comunidad de Madrid no podrán obtener la tarjeta ni renovarla si caduca.

la tarjeta si caduca. Pérdida o extravío: Si un usuario no residente pierde su tarjeta actual, no se le emitirá un duplicado .

se le emitirá un . Usuarios actuales: La medida no tiene carácter retroactivo . El 3,4 % de los usuarios que actualmente disponen del abono sin estar empadronados podrán mantenerlo en las condiciones actuales hasta que requieran una renovación.

tiene . El 3,4 % de los usuarios que actualmente disponen del abono sin estar empadronados podrán mantenerlo en las condiciones actuales hasta que requieran una renovación. Excepciones: Se contemplan exenciones para colectivos como las familias numerosas, y se mantienen intactos los convenios vigentes con los municipios fronterizos de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

El salvavidas para los estudiantes universitarios

La nueva exigencia generó dudas inmediatas sobre la situación de los miles de estudiantes de otras provincias que residen temporalmente en Madrid durante el curso. Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado un desayuno informativo en la capital de España para anunciar una solución.

La presidenta autonómica ha detallado que su Ejecutivo promoverá acuerdos específicos con otras regiones. El objetivo es que los jóvenes universitarios que no estén empadronados en Madrid puedan seguir acogiéndose a las ventajas y a la fuerte subvención que conlleva el abono joven.

«El contribuyente madrileño sufraga el 90% del servicio»

Desde el Gobierno regional defienden que esta decisión «no afecta a los usuarios de provincias limítrofes con las que tenemos convenio», sino que simplemente se va a aplicar lo que ya dictaba la Ley del Consorcio Regional de Transportes de 2011. Según han detallado fuentes de la Consejería de Transportes, la puesta en marcha de este requisito se había ido posponiendo por limitaciones tecnológicas y, más tarde, por el impacto de la pandemia.

«Hoy, con el sistema plenamente consolidado, es el momento adecuado para aplicarla», aseguran desde Transportes. La justificación económica es la clave de la medida, ya que el 94% de la financiación del transporte público recae sobre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos madrileños.

En esta misma línea se ha pronunciado Díaz Ayuso, recordando que es el contribuyente madrileño quien «sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice». La presidenta ha subrayado que la red de Metro se sigue ampliando y modernizando, y que el mantenimiento de «uno de los mejores transportes públicos del mundo» requiere un enorme esfuerzo económico que debe proteger los recursos autonómicos y beneficiar a quienes lo sostienen.