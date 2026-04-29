Ni casual ni opcional: Metro de Madrid pide a los usuarios que lleven este objeto que se coloquen junto a las cabinas del conductor

Metro de Madrid ha emitido un aviso dirigido a los usuarios que viajan con bicicleta. A través de sus canales oficiales, el suburbano ha recordado una recomendación clave: «sitúate junto a las cabinas de conducción, en el coche de cabeza o de cola». La normativa vigente establece que el transporte de bicicletas debe realizarse colocando, como máximo, dos bicicletas en el primer coche y dos en el último, siempre en las zonas próximas a las cabinas del conductor. Además, en aquellos trenes que disponen de espacios para bicicletas, estos deben utilizarse de forma obligatoria.

La normativa también establece que cada viajero solo puede llevar una bicicleta y que es responsable de su custodia en todo momento, evitando causar molestias a otros usuarios o daños en las instalaciones y el material móvil. Asimismo, Metro recuerda que no está permitido circular en bicicleta dentro de estaciones, pasillos o andenes. El desplazamiento debe realizarse a pie, utilizando escaleras mecánicas, ascensores o pasillos rodantes únicamente cuando el nivel de ocupación lo permita.

El aviso de Metro de Madrid a quienes viajen con bicicleta

El acceso con bicicleta está permitido sin limitación horaria los sábados, domingos y festivos en toda la red. De lunes a viernes, también se permite durante todo el día en varios tramos y líneas concretas, como la Línea 1 (Miguel Hernández–Valdecarros), la Línea 3 (El Casar–Hospital 12 de Octubre), la Línea 5 (Alameda de Osuna–Canillejas), la Línea 7 (Hospital del Henares–Estadio Metropolitano), la Línea 8, la Línea 9 (Arganda del Rey–Pavones), la Línea 10 en sus dos tramos (Hospital Infanta Sofía–Las Tablas y Casa de Campo–Puerta del Sur), además de las Líneas 11 y 12 y todo el Metro Ligero.

En el resto de estaciones, de lunes a viernes el acceso con bicicleta está permitido durante todo el día excepto en las franjas de mayor afluencia: de 7:30 a 9:30 horas, de 14:00 a 16:00horasy de 18:00 a 20:00 horas.

Los aparcabicis disponibles en la red de Metro de Madrid son los siguientes, ordenados alfabéticamente: Arganzuela-Planetario, Chamartín, Colonia Jardín, Fuente de la Mora, La Peseta, Moncloa, Nuevos Ministerios, Plaza de Castilla, Plaza Elíptica, Puerta del Sur y Rivas Futura.

🚲🚇 Al viajar con bicicleta en Metro: 👉 Sitúate junto a las cabinas de conducción, en el coche de cabeza o de cola.

✅ En los trenes con espacios para bicicletas, utilízalos. ℹ️ Más info: https://t.co/x1uWXnuSj4

#BicisEnMetro pic.twitter.com/yKJc9xoN7j — Metro de Madrid (@metro_madrid) April 21, 2026

Normativa vigente

Sólo se permite, como máximo, una bicicleta por viajero.

El viajero que lleva la bicicleta es responsable de su custodia y cuidado, evitando en sus desplazamientos causar daños o molestias a otras personas, así como desperfectos en las instalaciones o en el material móvil del ferrocarril metropolitano. También es responsable de cualquier daño o perjuicio que pueda ocasionar con ella.

Los trayectos en tren se realizan situando, como máximo, dos bicicletas en el coche de cabeza y dos en el coche de cola, en ambos casos junto a las cabinas de conducción. En los trenes que disponen de espacios reservados para bicicletas, estas se colocan en dichos espacios.

El viajero que lleva la bicicleta puede transportarla en escaleras mecánicas, pasillos rodantes y ascensores, siempre que el nivel de ocupación lo permita y no se moleste a otras personas.

No está permitido circular en bicicleta dentro de las instalaciones (pasillos, andenes, etc.).

En todo caso, Metro puede limitar el acceso con bicicletas cuando pueda perjudicar el funcionamiento normal del servicio, especialmente en situaciones como aglomeraciones, averías u otras incidencias que dificulten el tránsito o la movilidad dentro de las instalaciones.

En cuanto al estacionamiento, se permite dejar bicicletas en aquellas estaciones que cuentan con espacios habilitados para ello. Su uso se realiza por orden de llegada y está sujeto a las condiciones establecidas por el operador.

Acceso con animales domésticos

Metro Madrid permite el «acceso con pequeños animales domésticos siempre que vayan transportados en receptáculos idóneos y no resulten peligrosos ni molestos por su forma, volumen, ruido u olor para el resto de viajeros». Los perros deben estar correctamente identificados mediante chip, y sólo se permite un perro por viajero. Asimismo, se puede limitar el acceso en situaciones de aglomeración o por motivos de seguridad de los viajeros y de los propios animales.

Cabe señalar que los trayectos siempre se realizan en el último coche de cada tren, y los perros no ocupan asientos. En el caso de Metro Ligero 1, los usuarios con perro se sitúan en los coches centrales. Una de las principales obligaciones es que deben llevar bozal y, su propietario los lleva sujetos con una correa extensible o no, de una longitud máxima de 50 centímetros.

Por último, el horario de acceso con perros es de lunes a viernes durante todo el horario de servicio, excepto de 7:30 a 9:30 horas, de 14:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. Durante los meses de julio y agosto, todos los fines de semana del año y en festivos, no hay limitación horaria.