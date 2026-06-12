El futbolista asturiano del Betis que juega para México: «Orgulloso de ser español, pero…»

Álvaro Fidalgo debutó en un Mundial en el partido inaugural de este campeonato del mundo que disputaron el jueves México y Sudáfrica y que se saldó con victoria (2-0) del equipo anfitrión. El combinado mexicano fue comandado en el centro del campo por un futbolista español, que nació en Asturias y que obtuvo los documentos para nacionalizarse después de residir cinco años en el país tras jugar en el América.

Álvaro Fidalgo fue una de las sensaciones de México en el primer partido del Mundial 2026, en el que la anfitriona venció (2-0) a Sudáfrica en el partido disputado en el Estadio Azteca. Los goles de Julián Andrés Quiñones y Raúl Jiménez dieron la victoria al equipo de Javier Aguirre en el primer partido de los 104 que se disputarán en el campeonato del mundo más novedoso de la historia, en el que participarán 48 selecciones que están distribuidas en 12 grupos de cuatro cada una, clasificándose los dos primeros y los ocho mejores terceros.

Con su victoria ante Sudáfrica, México encarriló el pase para la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final y Álvaro Fidalgo, uno de los referentes de la selección, habló ante los medios de comunicación a la conclusión del partido. Muchos aficionados españoles que se sentaron en frente de la televisión para ver el partido inaugural del Mundial se sorprenderían al ver a un futbolista español jugando para ‘La Tri’. El origen de esta decisión está en la salida de Solari del Real Madrid rumbo al América de México en diciembre de 2020.

El jugador del Betis que juega para México

Después de finalizar su etapa en el banquillo del Real Madrid, Solari puso rumbo al América de México y ahí fichó a un jugador al que conocía bien durante su etapa en la cantera madridista y al que había hecho debutar con el primer equipo en Copa del Rey: Álvaro Fidalgo. El centrocampista nacido en la localidad asturiana de Hevia salió del Castellón rumbo a México para jugar en el América, club en el que militó durante cinco temporadas y con el que consiguió cuatro títulos.

Durante estos cinco años cumplió los requisitos para obtener la nacionalización y a finales de 2024 obtuvo los papeles que le permitían poder jugar con la selección de México. «Entiendo que mucha gente puede que no lo entienda o parezca raro, pero es un honor defender la camiseta de México, este escudo, a toda esta gente que me dio tanto en mi carrera y un cariño inmenso», dijo el futbolista tras debutar en un campeonato del mundo con la camiseta de México.

Fidalgo, un hombre que le quiere devolver a México todo lo que México le ha dado ❤️ «Me hice futbolista aquí. Es un orgullo muy grande defender este escudo» 🇲🇽#DAZNMundial pic.twitter.com/9q8Hdwg6Iy — DAZN España (@DAZN_ES) June 11, 2026

«Crecí aquí, me hice futbolista aquí… Qué mejor que poder intentar devolver con alguna alegría y dejándome la vida también. Es un honor muy grande defender el escudo de México», afirmó ante los micrófonos de DAZN el jugador que incluso llegó a disputar algunos partidos con las categorías inferiores de la selección española. «Estoy orgulloso de ser asturiano y español, pero México me dio un cariño especial», dijo recientemente en una entrevista concedida a Marca un Álvaro Fidalgo que en enero de 2026 volvió a España para jugar en el Real Betis, con el que disputará la Champions League la próxima temporada.