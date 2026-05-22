El tren de la Selección Española llega a Metro de Madrid: qué es, por dónde circula, precio y quién puede cogerlo

A pocas semanas de que empiece el Mundial de 2026, en Madrid ya hay señales de que el torneo está cerca y es que no hace falta encender la televisión o viajar a las sedes de este año en Estados Unidos, México o Canadá para notarlo. Basta con entrar al Metro donde hace poco algunos se encontraron con la inauguración de un tren que rompe bastante con lo habitual, ya que se presenta completamente en color rojo, con imágenes de jugadores de la Selección y un diseño que llama la atención desde el primer momento.

La propuesta nace de una colaboración entre la Comunidad de Madrid, Metro y la Real Federación Española de Fútbol, con la idea de acercar el ambiente del Mundial a la vida diaria. Y lo cierto es que sorprende ya que en breve, mientras esperas a que llegue el metro puede que te topes con un convoy que va a contar con las caras de Lamine Yamal, Nico Williams o Pedri. Lo curioso es que no hay nada especial que hacer para subir, sino que el tren formará parte del servicio normal, circula como cualquier otro. Es decir, puede que coincidas con él cualquier día, en medio de tu rutina, sin cambiar absolutamente nada de tu trayecto.

Qué es el tren de la Selección Española en el metro de Madrid

El conocido como tren de la Selección es un convoy de Metro completamente vinilado con motivos futbolísticos. En su exterior predominan los colores rojos y las imágenes de jugadores clave del combinado nacional, además del seleccionador Luis de la Fuente. El diseño ha sido desarrollado por la Real Federación Española de Fútbol y busca trasladar el ambiente de la afición a un espacio tan cotidiano como el transporte público. No se trata sólo de decoración sino que la idea es convertir el tren en un símbolo visible del apoyo a la Selección durante el Mundial.

Por dentro, la experiencia continúa con elementos gráficos relacionados con el equipo, lo que hace que el trayecto tenga un aire diferente al habitual, especialmente para los aficionados.

Por dónde circula y hasta cuándo estará en funcionamiento

Este tren pertenece a la serie 3000 de Metro de Madrid y circula por la línea 4, que conecta Argüelles con Pinar de Chamartín. No tiene horarios especiales ni recorridos distintos sino que funciona exactamente igual que cualquier otro tren de la línea, por lo que puede aparecer en cualquier momento del día mezclado con el resto de convoyes. Esa es precisamente una de las claves del proyecto y que es sorprender al usuario sin alterar el servicio.

El tren estará en funcionamiento durante todo el Mundial, que se celebra entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Durante esas semanas, los viajeros podrán encontrárselo en sus trayectos habituales.

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La conexión con la fan zone de Colón

Uno de los puntos clave de esta iniciativa está en la estación de Colón. Allí, en la superficie, se habilitará una gran fan zone donde los aficionados podrán seguir los partidos en pantalla gigante. Además el paso del tren por esta estación no es casual ya que la idea es que el recorrido en Metro forme parte de la experiencia completa y desde el momento en que el viajero suba al convoy tematizado hasta que llegue a la plaza se encuentre con el ambiente del Mundial.

De esta forma, el transporte público se integrará dentro del evento y facilitará el acceso a uno de los principales puntos de encuentro de los aficionados en Madrid.

Precio y quién puede subirse al tren de La Roja

No hay ningún coste adicional por viajar en este tren. Funciona con las mismas tarifas que el resto de la red de Metro de Madrid. Esto significa que cualquier persona con un billete sencillo, abono transporte o título válido podrá utilizarlo sin pagar nada extra. Además, no hará falta reserva, inscripción ni cumplir ningún requisito especial.

Es decir, que en la práctica, cualquiera va a poder subirse al tren de la Selección Española. La única diferencia es que, en lugar de un convoy convencional, el viaje se hará rodeado de imágenes, colores y referencias al equipo nacional.

Más allá de lo visual, el proyecto tiene también un objetivo institucional. La colaboración entre la Comunidad de Madrid, Metro y la RFEF busca reforzar la visibilidad de la Selección y, al mismo tiempo, fomentar el uso del transporte público durante grandes eventos. El tren se convierte así en una especie de escaparate en movimiento que recorre la ciudad cada día, acercando el Mundial a miles de viajeros. Puede que no sea un estadio ni una retransmisión en directo, pero durante estas semanas, Madrid tendrá su propia forma de vivir el torneo desde su propia red de metro.