Cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubosidad alta y brumas en el norte de Bizkaia marcan el día en toda la provincia el 22 de mayo de 2026. Las temperaturas ascenderán, alcanzando hasta 34 grados en el interior, mientras el viento será variable y moderado. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: soleado y cálido con viento suave

El cielo se despereza lento en esta jornada de Bilbao, que promete ser soleada con un suave soplo de viento del sureste, aunque con rachas que nos recordarán que estamos en otoño. Esta mañana, la temperatura se sitúa alrededor de los 19 grados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 35 en las horas más cálidas. Con la salida del sol a las 06:41, el día se ilumina con una calidez que, aunque mansa, cargará el ambiente con una humedad que podría sentirse algo pesada.

A medida que el día avanza, la máxima se elevará hasta los 35 grados, transformando la tarde en un cálido abrazo. Ya por la noche, el termómetro se deslizará hacia unos agradables 20 grados. Sin embargo, buena noticia: no se prevén lluvias en el horizonte, lo que permitirá disfrutar de la caída del sol a las 21:35 sin preocupación alguna. Así que, ya sea en una terraza o un paseo por la ciudad, hoy es un día perfecto para disfrutar del buen tiempo.

Cielo gris y viento fuerte en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con una atmósfera cargada, donde el cielo gris parece anticipar alteraciones en el tiempo. A medida que avanza el día, se espera un viento fuerte que podría cambiar la calma habitual, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 34 grados a lo largo de las horas.

Pese a que la mañana podría ser tranquila, se prevé un empeoramiento en la tarde, con rachas de viento que alcanzarán los 35 km/h y una humedad que podría resultar agobiante, con picos del 75%. Ante estas condiciones, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para un día variable.

Guecho: cielo despejado y calor intenso

Este día en Guecho amanece con un cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 17 grados, lo que nos ofrece un comienzo agradable. A medida que avanza la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 30 grados en horas de la tarde. El viento soplará desde el sudoeste a una velocidad media de 10 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que es recomendable estar atento. Con una humedad relativa que puede llegar hasta el 85%, el ambiente se sentirá algo pesado.

Durante la tarde, el cielo permanecerá igual, con algunas nubes que no alterarán la cálida sensación térmica, que alcanzará hasta 31 grados. A lo largo de la jornada, la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que significa que no deberemos preocuparnos por paraguas. Con más de 14 horas de luz gracias a una puesta de sol programada a las 21:36, será un día ideal para disfrutar del aire libre.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada se presenta con tiempo estable, donde se alternarán momentos de cielo despejado y algunas nubes, sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 32 grados, con una suave brisa que soplará a unos 10 km/h, creando una sensación agradable en general.

Este es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invitará a aprovechar al máximo cada momento. Un buen momento para una caminata relajada o simplemente para disfrutar de un café en la terraza.

Cielos despejados y calor intenso en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y temperaturas agradables que rondan los 18 grados. El ambiente es fresco, ideal para comenzar el día con energía. A medida que avanzamos hacia la tarde, el tiempo se mantendrá soleado, alcanzando una máxima de 36 grados, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y disfrutar de algún rato al aire libre. Por la noche, las temperaturas descenderán a unos cómodos 20 grados, ofreciendo un cierre placentero a la jornada.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET