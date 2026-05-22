Comienza un viernes más en Madrid, y estando a las puertas del fin de semana, es normal que muchos conductores tengan ganas de organizar sus escapadas teniendo el depósito a punto. O puede que dediques el viernes a ir a trabajar y el sábado a ir a un centro comercial o de compras. No importa lo que hagas, pero si vas a coger el coche será bueno que sepas el precio de la gasolina hoy 22 de mayo y cómo localizar las gasolineras más baratas de Madrid.

Parece que en las últimas semanas, el precio de la gasolina se ha estabilizado un poco. La media corresponde a 1,5 euros, aunque hay todavía diferencias marcadas entre la gasolina y el diésel, que durante las primeras semanas del conflicto en Irán llegó a estar bastante más caro aunque parece que ahora ha bajado. De todos modos, sigue siendo una media algo elevada si se compara con lo que se pagaba hace apenas unos meses o un año, de modo que conviene saber dónde mirar y para ello, nada mejor que el Geoportal de Gasolineras, una herramienta del Ministerio para la Transición Ecológica con la que buscar y comparar en función de dónde queramos repostar de modo que para este viernes 22 de mayo, y en Madrid, seguro encontramos gasolineras cuyo precio está por debajo de esa media mencionada e incluso apenas supera los 1,3 euros.

Precio de la gasolina hoy 22 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Sin que dejemos de lado el contexto internacional, dado que de alguna manera marca lo que pasa con los precios de la gasolina en el mundo, si deseas repostar o llenar el depósito hoy viernes, nada como hacer consulta a los últimos datos que ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica, así qeue repasamos ahora a cuánto está hoy la gasolina en Madrid y cuáles son las estaciones más baratas.

Gasolina 95

Ballenoil – Torrejón de Ardoz. Calle Circunvalación, 64. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Calle Circunvalación, 64. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, S/N. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, S/N. Precio: 1.389 €/l Petroprix – Madrid. Calle Herce, 41. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Calle Herce, 41. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Rivas-Vaciamadrid. Calle de la Fundición, 125. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Calle de la Fundición, 125. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1.389 €/l

– Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Torrejón de Ardoz. Calle Trópico, S/N. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Calle Trópico, S/N. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.389 €/l

– Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.389 €/l Petroprix – San Fernando de Henares. Avenida Artesanos de los, 7. Precio: 1.389 €/l

– San Fernando de Henares. Avenida Artesanos de los, 7. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares. Carretera M-300 km 26,9. Precio: 1.389 €/l

– Alcalá de Henares. Carretera M-300 km 26,9. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Madrid. Avenida Democracia, 41. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Avenida Democracia, 41. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: 1.389 €/l Gasolinera Torrejón – Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.394 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.394 €/l Ballenoil – Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.399 €/l

– Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.399 €/l Ballenoil – Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.399 €/l

– Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.399 €/l Store Fuel – Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1.399 €/l

– Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1.399 €/l Plenergy – Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.399 €/l

– Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.399 €/l Petroprix – Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.399 €/l

– Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.399 €/l Plenergy – Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.399 €/l

– Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.399 €/l Plenergy – Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.399 €/l

– Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.399 €/l Ballenoil – Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.399 €/l

– Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.399 €/l Family Energy – Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.399 €/l

– Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.399 €/l Ballenoil – Fuenlabrada. Polígono PL VPV.036.PPI-2 Triángulo Nº1, S/N. Precio: 1.399 €/l

– Fuenlabrada. Polígono PL VPV.036.PPI-2 Triángulo Nº1, S/N. Precio: 1.399 €/l Lavaplus – Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.399 €/l

– Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.399 €/l Plenergy – Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.399 €/l

Gasolina 98

Shell Atalayuela 365 – Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1.659 €/l

– Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1.659 €/l Avia – Alcorcón. Carretera M-506 km 4,900. Precio: 1.659 €/l

– Alcorcón. Carretera M-506 km 4,900. Precio: 1.659 €/l Avia – Alcorcón. Carretera M-506 km 4. Precio: 1.659 €/l

– Alcorcón. Carretera M-506 km 4. Precio: 1.659 €/l Alcampo – Colmenar Viejo. C/ Tejera, 2. Precio: 1.669 €/l

– Colmenar Viejo. C/ Tejera, 2. Precio: 1.669 €/l BP La Gavia 365 – Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.669 €/l

– Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.669 €/l Galp – Alcalá de Henares. Vía Complutense esq. C/ Ávila. Precio: 1.669 €/l

– Alcalá de Henares. Vía Complutense esq. C/ Ávila. Precio: 1.669 €/l Shell – Madrid. C/ Campezo, 7. Precio: 1.669 €/l

– Madrid. C/ Campezo, 7. Precio: 1.669 €/l BP Rio Corvo 365 – Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II km 26. Precio: 1.669 €/l

– Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II km 26. Precio: 1.669 €/l Henergy – Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.677 €/l

– Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.677 €/l Q8 – Horcajo de la Sierra. N-1 km 87. Precio: 1.679 €/l

– Horcajo de la Sierra. N-1 km 87. Precio: 1.679 €/l Merodio – Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.679 €/l

– Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.679 €/l Shell – Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.689 €/l

– Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.689 €/l Cepsa A4 Pinto 365 – Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.689 €/l

– Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.689 €/l Cepsa San Fernando 365 – San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros de los, 2. Precio: 1.689 €/l

– San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros de los, 2. Precio: 1.689 €/l Eni – San Sebastián de los Reyes. Ctra. Burgos. Precio: 1.689 €/l

– San Sebastián de los Reyes. Ctra. Burgos. Precio: 1.689 €/l Galp – Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, S/N. Precio: 1.689 €/l

– Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, S/N. Precio: 1.689 €/l BP Puente Arce 365 – Alcalá de Henares. Carretera M-300 km 26,4. Precio: 1.689 €/l

– Alcalá de Henares. Carretera M-300 km 26,4. Precio: 1.689 €/l Repsol – Algete. Carretera M-106 km 3,100. Precio: 1.689 €/l

– Algete. Carretera M-106 km 3,100. Precio: 1.689 €/l Shell – Torrejón de Ardoz. Avenida de las Estaciones, 2. Precio: 1.699 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida de las Estaciones, 2. Precio: 1.699 €/l Cepsa Las Arenas 365 – Pinto. Calle Arenas, 2. Precio: 1.699 €/l

– Pinto. Calle Arenas, 2. Precio: 1.699 €/l BP Guadalcanal 365 – Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.699 €/l

– Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.699 €/l Galp – Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1.699 €/l

– Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1.699 €/l Carrefour – Rivas-Vaciamadrid. Avenida de la Técnica, S/N. Precio: 1.699 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Avenida de la Técnica, S/N. Precio: 1.699 €/l Carrefour – Alcobendas. Carretera A-1 km 14,500. Precio: 1.699 €/l

– Alcobendas. Carretera A-1 km 14,500. Precio: 1.699 €/l BP San Peter 365 – Madrid. CR A-3 km 11,200. Precio: 1.699 €/l

Diésel

Ballenoil – Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.579 €/l

– Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.579 €/l Gasolinera Getafe – Getafe. Avda Arcas de Agua S/N. Precio: 1.579 €/l

– Getafe. Avda Arcas de Agua S/N. Precio: 1.579 €/l Plenergy – Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.579 €/l

– Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1.579 €/l

– Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1.579 €/l Plenergy – Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1.579 €/l

– Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1.579 €/l Reques – T9 – Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1.579 €/l

– Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1.579 €/l Petroprix – Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.579 €/l

– Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Getafe. Calle Fundidores, 24. Precio: 1.579 €/l

– Getafe. Calle Fundidores, 24. Precio: 1.579 €/l Plenergy – Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.579 €/l

– Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.579 €/l Plenergy – Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.579 €/l

– Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.579 €/l

– Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.579 €/l Family Energy – Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.579 €/l

– Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Fuenlabrada. Polígono PL VPV.036.PPI-2 Triángulo Nº1, S/N. Precio: 1.579 €/l

– Fuenlabrada. Polígono PL VPV.036.PPI-2 Triángulo Nº1, S/N. Precio: 1.579 €/l Plenergy – Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.579 €/l

– Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Getafe. Calle Isas Cíes, 1. Precio: 1.579 €/l

– Getafe. Calle Isas Cíes, 1. Precio: 1.579 €/l Plenergy – Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1.579 €/l

– Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1.579 €/l Petroprix – Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1.579 €/l

– Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1.579 €/l Petroprix – Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.579 €/l

– Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1.579 €/l

– Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Móstoles. Avenida Portugal (izdo.), 80. Precio: 1.579 €/l

– Móstoles. Avenida Portugal (izdo.), 80. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Getafe. Carretera Madrid-Toledo km 12. Precio: 1.579 €/l

– Getafe. Carretera Madrid-Toledo km 12. Precio: 1.579 €/l Confort Auto – Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.587 €/l

– Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.587 €/l Alcampo – Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.589 €/l

– Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.589 €/l Ballenoil – Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.589 €/l

– Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.589 €/l Ballenoil – Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: 1.589 €/l

Geoportal tiene el mapa con las gasolineras más baratas

Con estos precios que acabamos de ver ya puedes hacerte una idea de cómo está hoy la gasolina en Madrid, pero si deseas hacer una consulta en otras zonas o ver si hay cambios a lo largo del día, tú mismo puedes entrar en el Geoportal Gasolineras en el que vas a poder ver las gasolineras que estén más cerca en función del municipio en el que vivas. Puedes además comparar precios y ver los resultados en forma de listado o moverte por el mapa que aparece como el que ves aquí abajo a modo de ejemplo de Alcorcón.

Una herramienta como esta puede ser útil para hacer una comparativa actualizada de precios del combustible y más si no quieres dar demasiadas vueltas. Recuerda además que los precios pueden cambiar bastante, así que no está de más que entremos en esta web y echemos un vistazo antes de coger el coche.