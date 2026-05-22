Francia no se achanta y confirma la construcción que está haciendo el portaaviones de propulsión nuclear de 78.000 toneladas más poderoso de Europa

Francia Libre: así se llama el nuevo portaaviones que prepara Francia y que será el nuevo buque insignia de la marina francesa en el futuro. El gobierno galo ya ha aprobado la construcción del nuevo buque de guerra de propulsión nuclear que moverá 78.000 toneladas y que será el más poderoso de Europa. Llega para sustituir al mítico Charles de Gaulle (R91), que entró en servicio en 2001. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo portaaviones en el que está trabajando Francia.

La guerra de Irán, en la que Estados Unidos e Israel han combatido a los ayatolás, ha puesto en situación al resto de Occidente sobre los peligros que acechan en algunas partes del mundo. El régimen iraní ha demostrado fuerza ante la primera potencia militar a nivel mundial y finalmente ha cobrado sentido la petición de Donald Trump a los países de la OTAN para destinar el 5% del PIB para gasto militar. Algo que desoyó Pedro Sánchez y cuyas consecuencias pueden ser fatales.

Sí que hizo caso a la propuesta de Estados Unidos el gobierno francés, que desde años lleva renovando su aparato militar para poder afrontar guerras en un futuro. Su proyecto estrella es el llamado Porte-Avions 2, traducido al castellano como Portaaviones 2. En el epicentro de este proyecto está la puesta en el mar del llamado Francia Libre, que es el nuevo portaaviones de Francia que llega para renovar al Charles de Gaulle (R91), buque insignia de la marina francesa que surca los mares desde el año 2001.

El nuevo portaaviones de Francia

Después de años de vaivenes y de proyectos parados encima de la mesa, Emmanuel Macron anunció el pasado 21 de diciembre de 2025 el OK a la construcción del nuevo portaaviones de Francia, que comenzará a construirse en el año 2032 con el objetivo de que entre en servicio en el año 2038. Para esta fecha, en las mejores previsiones, está previsto que la marina francesa tenga el portaaviones más importante de Europa de propulsión nuclear y que podrá mover casi 80.000 toneladas. Una de sus grandes novedades es que contará con un sistema de catapulta del Sistema Electromagnético de Lanzamiento de Aeronaves.

Las características de este portaaviones Francia Libre le convertirán en uno de los buques de guerra más importantes del mundo. Esta megaconstrucción tendrá una superficie total de 17.200 metros cuadrados, el doble que el Charles de Gaulle. Por lo que respecta a las medidas, tendrá 310 metros de eslora con una manga de 90 metros en cubierta y 39 en línea de flotación. Su velocidad será de 30 nudos, unos 56 km/h, tendrá una autonomía para 20-25 años y la tripulación podrá estar compuesta por 2.000 marineros.

Por lo que respecta al armamento, estará equipado con un número indeterminado de Sylver A43 (8×Aster 30), además de cañones RAPIDFIRE de 40 mm y/o cañones de 20 mm operados de forma remota. También llevará incorporadas ametralladoras de 12,7 mm. Por lo que respecta al sistema de propulsión, tendrá dos reactores de agua a presión TechnicAtome K22 que cuentan con 220 megavatios, que son superiores a los reactores K15 del que es ahora el buque insignia de la marina francesa.

Así que para la década de 2030, Francia plena pondrá sobre el agua el que será su nuevo buque insignia de la marina francesa. Francia Libre llegó para convertirse en el portaaviones más importante de la historia de la Unión Europea.