Antiguamente fue la mayor potencia naval del mundo pero ahora no puede poner en marcha sus portaaviones sin la ayuda de sus aliados

Los buques HMS Queen Elizabeth y HMS Prince of Wales de la Marina Real Británica marcharán juntos por primera vez en dos años. El que en su día fue la mayor potencia naval del mundo sacará músculo militar sacando al mar a sus dos portaaviones, que son sus dos grandes buques insignias. Esto ha generado un gran debate acerca de la fortaleza militar en el mar de la que en su día fue la gran envidia del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión de Reino Unido con sus portaaviones.

La Marina Real Británica ha sido considerada históricamente la principal potencia naval del mundo. La Royal Navy se ganó este respeto con sus grandes victorias en el mar entre los siglos XVI y XX, siendo las más importantes la derrota de la Armada Invencible Española en 1588 y, en 1805, la Batalla de Trafalgar, en la que consiguió vencer a la flota hispano-francesa durante las guerras napoleónicas. Estas dos victorias hicieron que Reino Unido se colgara el cartel de la mayor potencia mundial.

Ahora, mientras el muro pone el foco en el estrecho de Ormuz y el conflicto de Oriente Medio, la Marina Real Británica pretende sacar músculo militar con la puesta en escena sobre el mar de los dos buques insignia de su flota: HMS Queen Elizabeth y HMS Prince of Wales. Estos dos portaaviones marcharán juntos en las próximas semanas en la primera navegación conjunta de ambos por primera vez en dos años. Esta noticia en principio se vio como una imagen de fuerza de la Royal Navy, pero en algunas partes del mundo se ha puesto en duda la fuerza naval actual de Reino Unido.

Los portaaviones de la Real Marina Británica

«¿Es esto realmente una señal del regreso a la actividad comercial de la que fuera la mayor potencia marítima del mundo? No estoy tan seguro…», han escrito en Forum Militaire, una página especializada en el tema acerca de las posibles debilidades que podría tener la Royal Navy con sus principales buques insignia.

«Ver dos portaaviones británicos en alta mar da la impresión de un regreso al poder. En realidad, una pregunta sigue en el aire y aún inquieta a la opinión pública británica: «¿Con quién navegarán los dos gigantes?», se preguntan en este medio especializado donde resaltan que un portaaviones necesita para salir al mar de un grupo de escolta formado por fragatas, destructores y submarinos de ataque.

«La Marina Real Británica tiene dificultades para mantener un número suficiente de buques de escolta disponibles. Por ejemplo, en las últimas semanas, ¡solo un destructor tipo 45 ha estado operativo de inmediato en la flota británica!», dice sobre los problemas que tiene la Royal Navy para poder escoltar a estos buques, lo que le hace tener una dependencia de otros países. Por ello, desde esta página indican que los portaaviones británicos necesitarán un refuerzo de otros buques de Estados Unidos, Francia, Canadá y otras armadas europeas. «Lo que antes era una decisión estratégica, ahora suele parecer una necesidad para cubrir carencias», informan en Focus Online, otro medio que se ha hecho eco de esta información.

En esta publicación también informan sobre la remodelación de la Marina Real Británica que tendrá lugar en la próxima década con la adquisición de 13 fragatas, 6 destructores de la clase Daring tipo 45, otro de tipo 83, además de una nueva generación de submarinos. «Es un proyecto ambicioso, y nadie lo niega; el problema radica en los plazos. Estos barcos llegarán gradualmente… hacia finales de la década, y mientras tanto, la flota actual debe mantenerse operativa», cierran en este medio especializado.