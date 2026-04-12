Irán desafía a EEUU y amenaza con atacar buques militares que pasen por el estrecho de Ormuz

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, los sicarios de los ayatolás, ha declarado este domingo que cualquier buque militar que intente acercarse al estrecho de Ormuz será considerado una violación del alto el fuego de EEUU de dos semanas y será tratado con severidad y contundencia. Así la dictadura de los ayatolás de Irán desafía a EEUU y amenaza con atacar buques militares que pasen por el vital paso de Ormuz. Teherán sostiene que el paso marítimo estratégico permanece abierto al tráfico comercial, pero regulado por sus autoridades militares.

El Estrecho está bajo el control y la «gestión inteligente» de la Armada iraní, ha afirmado la Guardia en un comunicado difundido por los medios estatales iraníes, añadiendo que está «abierto al paso seguro de buques no militares de acuerdo con regulaciones específicas».

El comunicado de los sicarios de los ayatolás se ha enviado después de que el presidente de EEUU Donald Trump anunciase que la Armada de Estados Unidos bloquearía de inmediato el estrecho de Ormuz e interceptaría por la fuerza cualquier embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán.

La medida de Trump se produce tras el fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas ayer en Pakistán, donde ambas partes no lograron alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra que asola Oriente Medio desde hace seis semanas.

🚨 BREAKING

Footage shows The U.S. destroyers fled the Strait of Hormuz after receiving a warning from Iran’s Navy, yesterday. pic.twitter.com/AyP3L7D06P — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 12, 2026

Trump ha afirmado en redes sociales que las históricas conversaciones «transcurrieron bien» en general, pero que la dictadura de los ayatolás de Irán no ha aceptado el punto crucial: el armamento nuclear. «Con efecto inmediato», ha afirmado, la Armada estadounidense «comenzará a bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz». Trump ha asegurado que «otros países» también participarán en el bloqueo, pero no los identifica.

Trump ha acusado a la dictadura de los ayatolás de Irán de «extorsión internacional» por afirmar que había minado el estrecho de Ormuz y ha reiterado su anuncio de que Estados Unidos pronto comenzaría a desminarlo: «También he ordenado a nuestra Armada que busque e intercepte a toda embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar», ha declarado Trump.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ya advirtió el pasado sábado que cualquier intento de buques militares de transitar por el estrecho de Ormuz recibirá una «fuerte respuesta», y afirma que sólo se permitirá el paso a buques no militares bajo regulaciones específicas, según un comunicado difundido por medios iraníes después de que el Comando Central de Estados Unidos anunciara que dos buques de guerra de la Armada estadounidense transitaron por la estratégica vía marítima para desminar el espacio aéreo iraní.

«Cualquier intento de buques militares de atravesar el estrecho de Ormuz será sancionado con severidad. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria tiene plena autoridad para gestionar el estrecho de Ormuz de forma inteligente», declaró el Comando Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, según la emisora ​​estatal IRIB, añadiendo que el paso por el estrecho solo se «concederá a buques civiles bajo condiciones específicas».