Suiza vota ‘no’ a limitar la población a 10 millones de personas

Los suizos no quieren limitar la población a 10 millones de personas como planteaba la iniciativa presentada por el Partido Popular Suizo para 2050. Se trataba de una medida que obligaba al Gobierno suizo a adoptar restricciones en su política migratoria.

La ciudadanía rechaza la iniciativa «No a una Suiza de diez millones» , que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes.

La victoria del «no» en el cantón de Ginebra ha terminado de decantar un resultado que, según las proyecciones, acabará con un 55% de los votos en contra de la iniciativa presentada por el Partido Popular Suizo (SVP).

La diputada del SVP en el Parlamento regional de Berna, Stephanie Gartenmann, ha querido presentar la tasa de aprobación del 45% como un éxito: «Es una señal clara de que debemos actuar», ha indicado.

De aprobarse, Suiza se habría convertido en el único país del mundo en limitar su población.

El plebiscito ha puesto de manifiesto la división entre las zonas urbanas y rurales, como Appenzell Innerrhoden, donde hay pocos extranjeros, y casi el 66% de la población ha apoyado la iniciativa.

El SVP presentó el referéndum para limitar la población como una iniciativa de sostenibilidad que conservaría los recursos y combatiría una mayor expansión urbana, los autobuses y trenes superpoblados y la delincuencia. La medida habría supuesto la aplicación de restricciones al asilo y la reunificación familiar una vez que la población alcanzara los 9,5 millones. También habría puesto a su acuerdo de libertad de movimiento con la Unión Europea (UE).

El Grupo del Partido Popular Europeo en la eurocámara ha admitido la derrota del referéndum como una «decisión que hay que respetar», mientras que desde el partido suizo se destaca la gran participación y, a su juicio ven que el tope poblacional es un tema que merece nuevas discusiones.

Suiza experimenta uno de los crecimientos demográficos más rápidos de Europa Occidental: pasó de 7,3 millones de habitantes en 2002 a más de 9,1 millones en 2026, es decir, casi un aumento del 25% en más de dos décadas. De ese crecimiento, cerca del 80 % se debe a la inmigración. Actualmente, el 27 % de la población es extranjera.