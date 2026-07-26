La Policía alemana abate a tiros al islamista sospechoso del atropello de las fiestas del Orgullo en Berlín

La Policía de Berlín ha anunciado este domingo que ha encontrado y abatido al sospechoso del atropello que la noche de este sábado dejó un muerto y 29 heridos durante las celebraciones del Orgullo LGTB en la capital alemana. La Policía ha informado de que el sospechoso, Abdul Ballout, ha sido abatido a tiros después de que atacara a los agentes con un «arma punzante en las manos».

Florian Nath, portavoz de la Policía, informó de que el sospechoso fue localizado sobre las 18:00 horas, en el distrito berlinés de Spandau. El hombre, de 21 años, «se acercó corriendo a nuestras fuerzas de intervención con un arma punzante, lo que llevó al uso de armas de fuego», según ha indicado Nath.

Ballout murió sobre las 18:34, según ha informado la Policía. «A pesar de las medidas de reanimación iniciadas de inmediato por el Cuerpo de Bomberos de Berlín, falleció en el lugar del incidente», ha señalado el portavoz policial en redes sociales.

La investigación policial del atropello de la pasada noche ha apuntado en todo momento a una sola persona. El sospechoso era Abdul Ballout, de 21 años y alemán de ascendencia libanesa, con presuntos vínculos e intereses con organizaciones terroristas como el Estado Islámico.

Una persona murió y otras 29 resultaron heridas durante el atropello masivo de la noche del sábado. Un individuo con una furgoneta blanca atropelló a los asistentes a las celebraciones del Orgullo en el Tiergarten, el principal parque de Berlín.

El atentado ocurrió sobre las 22:00 horas de la noche. El conductor atropelló a varias personas hasta que finalmente chocó contra un árbol. Ballout ya fue detenido en 2025 en el Líbano, cuando intentaba viajar a Siria, y fue repatriado a Alemania.