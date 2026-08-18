Trump declara el estrecho de Ormuz como «nuevo territorio» de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en denominar el estrecho de Ormuz como «nuevo territorio estadounidense». Así se ha referido después de postear una fotografía.

En la imagen se ve un mapa del estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán. En la zona, con un círculo señala el Estrecho de Ormuz y el texto «Nuevo territorio de Estados Unidos», acompañado de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

Trump aseguró en anteriores ocasiones que planteaba incorporar el estrecho de Ormuz como «territorio de Estados Unidos» tras «derrotar a Irán», elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y ya ha vencido el plazo del alto el fuego pactado en junio. «Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase», declaró Trump.

Trump ya mencionó la idea de que Estados Unidos se «quede» con el estrecho de Ormuz. Su motivo es que ya controla la ruta marítima porque los ataques estadounidenses realizados desde febrero han diezmado las capacidades militares iraníes. «Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!», escribió Trump en otras ocasiones. Sin embargo, Teherán lo rechaza.

Por otro lado, amenazó con atacar Omán, pese a que las autoridades omaníes han sido mediadores en todo el proceso y negocian con Irán la gestión del estrecho de Ormuz, si Mascate «se interpone» a sus objetivos.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en el mayor punto de tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.