Irán asegura que un petrolero ha explotado tras chocar con una mina naval en el estrecho de Ormuz

Las autoridades de Irán han anunciado que una mina ha explotado al paso de un petrolero en el estrecho de Ormuz, según han informado fuentes de la Defensa iraní al portal nacional especializado Defence Press y a la agencia semioficial de noticias Mehr.

En concreto, se sitúa que la explosión ha ocurrido en torno al mediodía. Además, por el momento, no hay constancia de víctimas ni más datos sobre el barco más allá de que «se desvió de la ruta especificada por Irán» en el paso por el estrecho.

Por otro lado, el tráfico en Ormuz sigue estando en mínimos históricos entre el doble bloqueo impuesto por Irán y Estados Unidos. Los datos de MarineTraffic mostraron que el tráfico a través del estrecho de Ormuz se redujo el viernes a tan sólo seis cruces confirmados, lo que representó una disminución del 60% con respecto al día anterior.

El tráfico en Ormuz en mínimos históricos

Cinco de los seis buques siguieron el plan unilateral iraní -la ruta designada por Teherán para el paso de las embarcaciones- lo que puso de manifiesto la continua concentración de tráfico a lo largo de esa ruta específica.

Mientras tanto, el estrecho de Bab el Mandeb registró 49 cruces confirmados, un total que incluyó cinco buques autorizados, 11 buques clandestinos y cuatro tránsitos no oficiales, de acuerdo con los datos recogidos por la agencia oficial de noticias turca Anatolia.

El petróleo de nuevo está cerca de los 100 dólares

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se moderaba este viernes un 5% y rondaba los 95,5 dólares, un día después de superar la barrera de los 100 dólares, a pesar de que continúan los ataques en Oriente Próximo en la que ha sido la décimo tercera noche consecutiva de bombardeos de Estados Unidos sobre Irán.

Por su parte, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía un 4,2% durante la jornada, hasta los 88 dólares, después de alcanzar la pasada jornada los 92,5 dólares por barril.

Ante esta situación, los analistas coinciden en que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no modificará los tipos de interés en su reunión de este miércoles ante la mejora de los datos de inflación y empleo, aunque el instituto emisor estadounidense se mantendrá alerta en un contexto marcado por la incertidumbre de la situación en Oriente Próximo, con el precio del petróleo tocando máximos de los últimos dos meses.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed decidió por unanimidad mantener la tasa de referencia en el rango objetivo del 3,50% al 3,75% en su última cita. Sin embargo, varios miembros del comité ya mostraron su opinión favorable a una subida de los tipos de interés debido a las presiones inflacionarias.