Así es DocuDocu, el software de gestión empresarial con IA preparado para VeriFactu y control horario

Un software de gestión empresarial reúne herramientas para organizar procesos del negocio, como la facturación, la relación con los clientes, la gestión laboral o el archivo documental. Su valor no se limita a disponer de varias funciones en una misma aplicación: también depende de cómo ayuda a coordinar a quienes intervienen en la gestión.

Cuando facturas, nóminas y registros de jornada se gestionan por separado, compartir y revisar la información puede exigir búsquedas repetitivas e intercambios de documentos. Un entorno conectado busca reducir esa fragmentación y facilitar la relación diaria entre el negocio, su equipo y el despacho profesional que lo asesora.

Qué debe tener un buen software de gestión empresarial en 2026

Antes de elegir una herramienta, conviene valorar tanto sus funciones como la forma en que encajan en el trabajo diario. Entre los aspectos que merece la pena revisar están:

Control horario y portal del empleado para registrar la jornada, consultar nóminas y gestionar solicitudes de vacaciones y ausencias.

para registrar la jornada, consultar nóminas y gestionar solicitudes de vacaciones y ausencias. Facturación preparada para los requisitos aplicables y herramientas para organizar clientes y oportunidades comerciales.

para los requisitos aplicables y herramientas para organizar clientes y oportunidades comerciales. Gestión documental con IA que ayude a clasificar documentos y extraer datos, con revisión y validación por parte del usuario.

que ayude a clasificar documentos y extraer datos, con revisión y validación por parte del usuario. Coordinación entre empresa y asesoría para trabajar con información laboral, documental, fiscal y contable.

para trabajar con información laboral, documental, fiscal y contable. Claridad sobre las funciones, los límites de uso y las condiciones de cada plan, diferenciando las promociones de las tarifas habituales.

DocuDocu: un entorno que conecta empresa, trabajadores y asesoría

DocuDocu orienta su propuesta de software de gestión empresarial a esa relación. Más que presentar cada función de forma aislada, plantea conectar la actividad del negocio con la información que necesitan sus trabajadores y los profesionales que lo asesoran.

La plataforma reúne control horario, facturación y CRM, junto con un portal del empleado para consultar nóminas y gestionar solicitudes de vacaciones y ausencias. También contempla módulos de prevención de riesgos laborales (PRL), protección de datos, igualdad, contabilidad, certificado digital y gestión documental. Son herramientas de apoyo a la organización y al trabajo profesional, no una garantía automática de cumplimiento legal.

Gestión documental con inteligencia artificial y revisión del usuario

Al incorporar un archivo, la IA de DocuDocu analiza su contenido, propone una clasificación e identifica datos relevantes. El usuario revisa y valida esos resultados, corrigiéndolos cuando sea necesario.

El beneficio está en reducir tareas repetitivas de lectura, identificación e introducción de datos, manteniendo la supervisión humana. No se trata de eliminar la intervención del equipo ni de sustituir el criterio de la asesoría, sino de facilitar la preparación y organización de la información con la que trabajan.

De autónomos a asesorías: qué aporta a cada perfil

Para un autónomo, el punto de partida puede ser organizar su facturación y su documentación. Una pyme con plantilla suma necesidades como el registro de jornada, la consulta de nóminas o las solicitudes de vacaciones, que implican también a los trabajadores.

Para una gestoría o asesoría, la propuesta va más allá de clasificar archivos con IA: se trata de trabajar con información laboral, documental, fiscal, contable y de sus clientes dentro de una misma relación empresa–despacho. El foco está en coordinar ese trabajo con la empresa, no únicamente en recibir documentos aislados.

Preguntas frecuentes sobre el software de gestión empresarial con IA

¿En qué se diferencia un software de gestión empresarial con IA de uno tradicional?

La IA puede apoyar tareas como la identificación de documentos, su clasificación y la extracción de datos. En DocuDocu, el sistema propone resultados que el usuario debe revisar y validar. El objetivo es reducir trabajo manual, no prescindir de la supervisión.

¿Cuánto cuesta un software de gestión empresarial como DocuDocu?

El precio promocional de entrada es de 5 €/mes durante los tres primeros meses, con un descuento del 50 %. No es la tarifa habitual: finalizado ese periodo, se aplica la tarifa del plan contratado sin ese descuento. DocuDocu ofrece también 30 días de prueba gratuita. Antes de contratar, conviene consultar el precio posterior, los impuestos y las condiciones de la promoción y del plan elegido.

¿Sirve solo para empresas con empleados o también para autónomos?

La propuesta se dirige a ambos perfiles. Los autónomos pueden utilizar las herramientas de facturación y gestión documental, mientras que las empresas con plantilla cuentan también con funciones de control horario y portal del empleado. La elección del plan debe ajustarse a las necesidades de cada negocio.

¿La IA de DocuDocu sustituye a la gestoría o asesoría?

No. La IA ayuda con tareas documentales repetitivas, pero sus resultados requieren revisión y validación. La asesoría mantiene su función profesional de análisis y asesoramiento, apoyándose en la información que gestiona junto con la empresa.

Control horario y VeriFactu: qué conviene tener en cuenta

El registro diario de jornada es una obligación general desde 2019. El incumplimiento de las obligaciones de registro puede constituir una infracción grave, sancionable con multas de 751 a 7.500 euros, según su graduación.

La geolocalización, presente entre las funcionalidades de control horario de DocuDocu, no es un requisito obligatorio para la validez del registro. Disponer de una herramienta digital no sustituye la responsabilidad de la empresa de organizar y utilizar correctamente el sistema.

En materia de facturación, durante 2027 serán exigibles progresivamente los nuevos requisitos de los sistemas informáticos de facturación para los contribuyentes incluidos en su ámbito de aplicación. VeriFactu es una de las modalidades previstas: no es sinónimo de factura electrónica y la normativa contempla también la modalidad no VeriFactu.

Un software preparado para VeriFactu debe acompañarse de una revisión de los procesos y las obligaciones que correspondan a cada negocio. La tecnología es un apoyo para esa adaptación, no un sustituto del criterio profesional ni de la correcta gestión de la empresa.

Fuente de información

2. BOE · Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, artículos 7.5 y 40.1.b). Tipificación de la infracción y graduación de las sanciones graves. 3. AEAT · Ampliación del plazo de adaptación de los sistemas informáticos de facturación. Para los obligados afectados: adaptación antes del 1 de enero de 2027 en el Impuesto sobre Sociedades y antes del 1 de julio de 2027 para el resto. 4. AEAT · Cuestiones generales sobre los sistemas informáticos de facturación. Distinción entre registros de facturación y facturas electrónicas; modalidades VeriFactu y no VeriFactu.