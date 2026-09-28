El Ibex 35 abre con una subida del 0,1% y con el petróleo disparado en 107 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes con una subida del 0,13%, lo que le ha llevado a superar los 19.700 puntos y situarse en los 19.725,3 enteros tras cerrar el viernes con un avance del 0,7% que le hizo escalar hasta los 19.700 puntos.

Los mercados seguirán hoy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, haya asegurado este domingo que Teherán continúa dispuesto a negociar con Estados Unidos (EEUU), pese al rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, a su propuesta de alto el fuego de siete días.

No obstante, Araqchi también advirtió de que su país también está preparado para afrontar una eventual reanudación de las operaciones militares.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC, Araqchi ha defendido que la iniciativa iraní permitiría recuperar progresivamente la normalidad en el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Según ha explicado, Teherán plantea que Washington adopte previamente una serie de medidas que considera necesarias para avanzar hacia un acuerdo.

«Estamos listos para abrir el estrecho si ciertas cosas son hechas por los EEUU», ha declarado el jefe de la diplomacia iraní, quien ha insistido en que las condiciones planteadas no constituyen nuevas exigencias, sino que -según su versión- derivan de compromisos ya abordados anteriormente entre ambos países.

El Brent sube un 2,5%

En este contexto, el Brent, de referencia en Europa, subía un 2,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 107 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 1,6%, hasta los 93,8 dólares por barril.

En el terreno macro, EEUU y China han acordado este domingo poner en marcha un marco de diálogo comercial orientado a estudiar restricciones arancelarias recíprocas sobre determinadas mercancías por un valor aproximado de 30.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros) por cada parte.

En el ámbito empresarial, Telefónica Alemania, que opera bajo la marca O2 en el país, ha señalado que prevé un «punto de inflexión» en su negocio para 2027, año en el que estabilizará sus cuentas e iniciará una nueva etapa apoyada en la construcción de su arquitectura corporativa del futuro.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este lunes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Colonial (+1,1%), Merlin (+1,06%), Repsol (+1,01%) y Cellnex (+0,9%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Arcelormittal (-1,5%), Unicaja (-1,2%), Solaria (-1,1%), ACS (-0,9%) y Caixabank (-0,7%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas abrían la semana con signo mixto. Mientras Francfort ganaba un 0,1%, París avanzaba un 0,3% y Londres ascendía algo más de un 0,2%, pero Milán se anotaba una caída del 0,2%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1374 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 4,1%.