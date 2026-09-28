¿Cuánto ganan los profesores en España en 2026? El sueldo medio de un funcionario, un interino y un trabajador en colegio privado

¿Cuánto cobran los profesores en España? La pregunta puede parecer sencilla pero lo cierto es que no existe una única cifra ya que un maestro que acaba de conseguir plaza no cobrará lo mismo que otro con 20 años de antigüedad y varios sexenios. Además, tampoco son iguales los salarios en todas las Comunidades Autónomas y si el profesor trabaja en un colegio privado, las cuentas cambian de nuevo.

Aun así, hay algunas cifras que sirven como referencia. En 2026, el sueldo de un maestro de Primaria de la enseñanza pública ronda entre los 2.100 y los 2.600 euros brutos al mes, en 14 pagas. En Secundaria se mueve generalmente entre 2.300 y 2.900 euros. La diferencia tiene que ver, entre otras cosas, con que los maestros pertenecen al grupo A2 y los profesores de Secundaria al A1. Después llegan los complementos y es ahí donde las nóminas pueden empezar a marcar una mayor diferencia.

¿Cuánto ganan los profesores en España en 2026?

El sueldo base de un maestro es de 1.199,52 euros mensuales, mientras que el de un profesor de Secundaria alcanza los 1.387,24 euros, según los datos de 2026 recogidos por la Asociación para la Formación, el Ocio y el Empleo (AFOE). Es una cantidad común para toda España, pero no representa lo que finalmente cobra el docente, ya que sobre ella se tiene que ir sumando el complemento de destino, el específico y los correspondientes a cada comunidad autónoma. Por eso, cuando se habla de salarios de profesores, quedarse únicamente con el sueldo base lleva a engaño.

AFOE sitúa, por ejemplo, el salario de un maestro en Cataluña alrededor de los 2.497 euros al mes y el de un profesor de Secundaria en unos 2.837. En Madrid, las estimaciones van de 2.000 a 2.300 euros para Primaria y de 2.400 a 2.800 para Secundaria. En Andalucía, las cantidades oscilan entre 1.900 y 2.200 euros para los maestros y entre 2.300 y 2.700 para los profesores de Secundaria. Las diferencias entre territorios pueden superar así los 500 euros mensuales y a esto hay que añadir la subida prevista para los empleados públicos en 2026, del 1,5%, y un posible 0,5% adicional condicionado a la evolución del IPC.

Los años dando clase también cuentan

La nómina tampoco permanece igual durante toda la carrera. Cada tres años de servicio aparece un nuevo trienio. Para los maestros del grupo A2, AFOE calcula unos 42-44 euros mensuales por cada uno; la cuantía es algo superior para los profesores del A1. Los sexenios en cambio funcionan de otra manera. Están ligados a periodos de seis años y requieren acreditar la formación permanente exigida. Dependiendo de la comunidad autónoma, pueden suponer entre 50 y 150 euros mensuales por sexenio reconocido.

Con el paso del tiempo, ambos conceptos se van acumulando. AFOE calcula que un profesor con 30 años de servicio y todos sus sexenios acreditados puede sumar entre 330 y 400 euros mensuales únicamente por antigüedad y formación. Si además ocupa la dirección del centro, una jefatura de estudios o la secretaría, tendrá el complemento correspondiente mientras desempeñe ese puesto.

Ser interino no significa cobrar menos cada mes

Aquí existe una confusión bastante habitual. Un profesor interino no tiene asignado un salario inferior por el hecho de serlo. Mientras esté trabajando, cobra de acuerdo con el cuerpo al que pertenece y los complementos y la antigüedad que tenga reconocidos. Eso significa que un interino y un funcionario de carrera que se encuentren en las mismas circunstancias pueden tener una nómina equivalente. Lo que los separa es la estabilidad laboral ya que el primero depende de nombramientos temporales y no dispone de una plaza fija.

Algo parecido ocurre con las pagas extraordinarias. Los interinos las generan durante el periodo trabajado y las perciben en la proporción que corresponda. Otra cosa es que termine su nombramiento y haya meses en los que ya no se encuentren en activo.

¿Y cuánto se cobra en un colegio privado?

Aquí ya no sirven las tablas de los funcionarios. Los profesores de centros privados están sujetos a los convenios colectivos que les correspondan y las cantidades son distintas a las de la enseñanza pública. En los centros privados de enseñanza reglada sin ningún nivel concertado ni subvencionado, las tablas para 2026 establecen para un profesor titular de Primaria y de primero y segundo de ESO un salario base de 1.820,48 euros mensuales. A esa cifra se añade un complemento de dedicación de 100,97 euros. La retribución anual fijada para esta categoría es de 26.900,27 euros.

Hay que hacer además una distinción importante: colegio privado y colegio concertado no son sinónimos a efectos salariales. Los centros concertados tienen su propia regulación retributiva, de modo que no sería correcto aplicarles directamente esas cantidades. Las diferencias, en definitiva, empiezan mucho antes de mirar la nómina. Primaria o Secundaria, pública o privada, Madrid o Cataluña, cinco años de experiencia o treinta. Todos esos factores explican por qué resulta tan difícil responder con una sola cifra cuando alguien pregunta cuánto gana un profesor en España.