La regla 90/90 facilita mucho la tarea de ordenar y deshacerse de lo innecesario en otoño

Durante el cambio de estación hay que saber ordenar y deshacerse de lo que ya no necesitamos. Pasar de verano a otoño supone un cambio de armario y por esto es el momento de hacer limpieza de manera consciente. Uno de los métodos que se usan es la regla 90/90, que permite donar, tirar, vender lo que ya no queremos y acumulamos en casa.

Según el medio alemán Freundin, en lugar de perderse en interminables dudas con cada objeto, basta con plantearse las dos sencillas preguntas de la regla 90/90: ¿He utilizado este objeto en los últimos 90 días? Y también si ¿es realista pensar que lo necesitaré en los próximos 90 días? Según este método, si la respuesta a ambas preguntas es negativa, es una señal clara de que se puede prescindir del objeto.

En qué consiste la regla 90/90

Este método, ideado originalmente por los expertos en minimalismo Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus, se ha convertido en uno de los trucos de orden más populares. Su gran ventaja es que deja las emociones al margen, para dar con respuestas claras donde solo puedes responder sí o no, y ser así más práctico con las cosas que tenemos y el orden. Resulta útil tanto para hacer limpieza en el armario como para ordenar la cocina o el sótano.

No es una regla rígida

Una de las características de este método es que no es tan rígido como muchos otros. Por ejemplo, prendas como pueden ser las chaquetas de invierno o bien objetos como la decoración navideña que no se utilizan durante todo el año, forman parte habitual de nuestra vida. así que son cosas que debemos guardar.

Esta regla no se aplica a aquellos objetos que tenemos en casa guardados hace años pero tienen una gran carga emocional para cada uno. es el caso del traje de novia, de una cadena de plata de nuestra abuela que conservamos pero no nos la ponemos. Estos objetos pueden dejarse en una caja en un lugar no tan accesible como lo alto de un armario, el desván o un sótano.

Es decir, que el método no debería aplicarse automáticamente a objetos de temporada, documentos importantes, recuerdos sentimentales o cosas que se utilizan muy pocas veces pero tienen una función concreta.

Cómo aplicar la regla 90/90 en otoño

La regla 90/90 resulta especialmente adecuada para aquellas zonas del hogar donde el desorden se acumula rápidamente y tendemos a acumular duplicados:

Armarios de las habitaciones

Suelen abrirse y cerrarse a diario. Acumulamos prendas de verano, otoño, invierno y todo está mezclado. Según el método, nos debemos preguntar: ¿Qué prendas no te has puesto ni una sola vez en los últimos 90 días y tampoco piensas usar en los próximos 90? Entonces dejarlas a parte porque seguramente las tengas que donar o tirar según su estado.

Cajones de la cocina

Hay cantidad de utensilios y objetos que nunca tiramos ni tampoco usamos. Especialmente tazas que acumulan polvo y que tenemos desde hace muchos años.

Desorden en el baño

Con la regla 90/90 es posible ordenar el baño. Algunos ejemplos son los cosméticos caducados, productos duplicados, productos para el cabello que ya no sirven, y muchos otros.

Trasteros y sótanos

En estas zonas, más en casas grandes o de campo, hay acumulación de objetos de hace décadas. Se dejan ahí pero la mayoría de veces no vuelven a usarse e incluso ni verse. Con esta regla ya no acumularán polvo más y habrá espacio para cosas nuevas o bien para dejar la ropa de la otra estación que ya no nos pondremos hasta dentro de unos meses.

Qué dicen los expertos sobre la regla 90/90

Según Homes & Garden, Jamie Hord, fundadora de Horderly Professional Organizing: respalda el uso de la regla 90/90 como método para decidir qué conservar, aunque reconoce que no tiene por qué funcionar igual para todo el mundo.

Yahoo recoge que Ann VanderWiel Wilde, organizadora profesional, considera este método como una herramienta útil para enfrentarse al desorden, especialmente cuando conservamos cosas por el “por si acaso”; recomienda empezar por espacios pequeños y tomar decisiones de manera práctica.

Métodos para ordenar en casa

Doblar y guardar en vertical

Según el método de Marie Kondo, se trata de guardar y primero doblar las prendas siempre en posición vertical. Sabemos que no todas las prendas permiten realizarlo pero será más fácil encontrar todo y no tendrás tantos problemas de espacio.

Calidad sobre la cantidad

En lugar de acumular una gran cantidad de cosas (objetos, enseres, ropas, complementos), las personas felices sobreponen tener menos cosas peor de mayor calidad.

Organización previa

Ya hemos citado que entre los que profesan diversos métodos para el orden está Marie Kondo. En este caso, la japonesa aconseja una organización siempre previa, nada es improvisado y al hacer si no, no ordenaríamos correctamente ni haríamos nada bien.