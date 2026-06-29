Al menos cinco muertos tras un tiroteo en Stade, al norte de Alemania

Al menos cinco personas han muerto tras un tiroteo en la ciudad alemana de Stade, en el estado federado de Baja Sajonia, al norte del país. El suceso ha provocado un amplio despliegue policial, en el cual los agentes siguen investigando las circunstancias del ataque y el posible móvil del autor o autores de los disparos.

El suceso ha tenido lugar en la calle Dankersstrasse y, según apuntan medios locales, el tiroteo ha tenido lugar en un centro juvenil.

Un portavoz de la Policía ha confirmado el balance provisional de cinco fallecidos, aunque no ha facilitado detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre cómo se han producido los hechos. Tampoco se ha precisado si hay personas heridas ni si el número de víctimas podría variar a medida que avance la investigación.

«En estos momentos se está desarrollando en la calle Dankerstrasse de Stade un gran operativo policial. Os pedimos abandonar y evitar la zona por vuestra propia seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden que se hallan in situ», informó la Policía local en su canal de Whatsapp.

Además, han agregado que se proporcionarán nuevas informaciones cuando haya novedades y pidió a la población no difundir rumores ni informaciones que no sean oficiales.

Por el momento, las autoridades alemanas han confirmado que hay dos sospechosos detenidos tras los disparos.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Uno de los principales interrogantes es el motivo del tiroteo. La Policía ha señalado que, por el momento, no existe una hipótesis confirmada sobre las causas del ataque y mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

Asimismo, las autoridades no han calificado el suceso como un atentado terrorista ni han informado de indicios que permitan vincularlo con una motivación ideológica. Los investigadores trabajan para determinar la relación entre el detenido y las víctimas, así como para reconstruir el desarrollo de los hechos mediante el análisis de pruebas y testimonios.