Terror en Montreal: dos muertos a tiros en un ataque antisionista tras el que el agresor ha sido neutralizado

Un individuo ha matado a tiros a dos personas en un ataque antisionista cerca de negocios judíos de Montreal. Los asesinados han sido un agente de policía y un civil. El autor de los disparos también ha muerto, neutralizado por la policía, que a esta hora está buscando a un segundo sospechoso, según informa montrealgazette.

Testigos locales han informado de que han escuchado entre 20 y 30 disparos. El área del tiroteo es una zona con numerosa población judía, con numerosos restaurantes kosher, un centro chabad (institución comunitaria judía que funciona como centro social, educativo y religioso), escuelas judías y centros comunitarios judíos. El lugar del tiroteo se encuentra justo al lado del Hotel Hilton.

Los agentes han pedido a la ciudadanía que evite la zona afectada, puesto que el «operativo policial continúa».

«Si se encuentra en la zona afectada, refúgiese en el interior de su casa, cierre las puertas con llave, manténgase alejado de las ventanas y siga las instrucciones de las autoridades locales», dice la alerta policial.

Poco antes, habían advertido de que una persona «armada y peligrosa» en «CDN», en alusión al barrio Côte-des-Neiges de la citada localidad, instando a la población de la zona a refugiarse.

Según medios locales canadienses, el autor del tiroteo redactó un manifiesto antes del ataque y lo envió a varios medios de comunicación.

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