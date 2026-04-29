Indra está liderando el desarrollo del radar multibanda 4D, que se encuentra dentro del proyecto europeo de I+D del Fondo Europeo de Defensa. En concreto, este radar se va a encargar de proteger a la siguiente generación de buques militares europeos frente a amenazas emergentes.

De esta forma, Indra en el programa de I+D SHIMBAD (SHIpborne MultiBand AESA Demonstrator) desarrollará el primer radar multibanda 4D completamente europeo para buques militares, con el objetivo de potenciar las capacidades de vigilancia y protección de estas embarcaciones frente a misiles hipersónicos, ataques de drones, enjambres de drones y barcos no tripulados.

Este radar es capaz de trabajar simultáneamente en diferentes bandas de frecuencia para optimizar alcance, precisión y resolución. «Con este radar vamos a ser capaces de dar respuesta a este nuevo entorno electromagnético y así tener un sistema más avanzado, flexible y resiliente», ha explicado María del Mar Pomares, responsable de Desarrollo de Negocio Naval en Cooperaciones UE y OTAN en Indra.

«El proyecto está financiado por el Fondo Europeo de Defensa, más o menos son unos 30 millones que financia la Unión Europea y aparte hay un dinero adicional que pueden llegar a dar el resto de los países miembros. Además, hay un consorcio formado por 21 empresas de 11 países diferentes, por lo que al final pueden llegar a dar una financiación extra entorno a los 40 millones», ha asegurado Pomares.

Por tanto, esta arquitectura integrada AESA, digital y modular, es capaz de gestionar varias bandas de manera simultánea y coordinada, permitirá cubrir con un único sistema toda la cadena de detección, seguimiento e intervención. «Con este radar eres capaz de hacer todas las funciones simultáneamente. Detectar drones, detectar misiles, hacer un seguimiento para guiar un misil», ha indicado Pomares.

Indra desarrolla el sensor central de los buques militares europeos

«Estamos desarrollando la arquitectura de lo que será el sensor central de los buques militares europeos del futuro: un sistema multifunción y multibanda, capaz de realizar vigilancia aérea y de superficie, seguimiento de amenazas, apoyo al control de tiro y de operar con gran resistencia frente a interferencias electrónicas. Todo ello estará integrado en las futuras arquitecturas de combate colaborativo europeas, lo que permitirá alcanzar una consciencia situacional superior, una enorme precisión en la detección y anticipación de la respuesta», ha defendido Pomares.

El sistema reforzará, además, la capacidad de combate en el litoral, optimizando la detección de objetos de pequeño tamaño a baja cota o en superficie evitando el ruido (clutter) costero. Su capacidad para guiar múltiples misiles simultáneamente permite responder también a ataques por saturación.

El proyecto cuenta con la participación de los principales fabricantes de radares de Europa y con el firme apoyo de la Armada Española, que impulsa esta iniciativa como elemento clave para la definición de los futuros requisitos operativos que seguirá.

Desde el punto de vista industrial, se trata de un proyecto estratégico que reforzará la soberanía tecnológica y autonomía europea en el ámbito naval. Bajo el liderazgo de Indra, esta alianza industrial busca no sólo avanzar en capacidades tecnológicas, sino también establecer un marco común que facilite la interoperabilidad y la evolución futura de los sistemas que utilicen las marinas de toda Europa.

De esta forma, Indra refuerza con SHIMBAD su posición como empresa tractora de grandes proyectos tecnológicos europeos de I+D+i, demostrando su capacidad para coordinar ecosistemas industriales complejos y liderar desarrollos de alto valor estratégico. Desde la puesta en marcha de los primeros programas impulsados por la Comisión Europea, a través del Fondo Europeo de Defensa y programas preparatorios, Indra ha entrado a formar parte de más de 90 proyectos, liderando 13, algunos de ellos, como este, de carácter estratégico para la defensa del continente.