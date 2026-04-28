En el consejo de Indra, que se ha celebrado este martes, 28 de abril, Ángel Simón ha sido nombrado como presidente de las comisiones ejecutiva y de estrategia de la compañía. Además de que se ha decidido convocar la junta de accionistas para el 25 de junio de 2026. Simón, que llegó con carácter no ejecutivo a la empresa, comienza a asumir funciones de mando, que dan un mayor peso al hombre de Moncloa en Indra.

Este se trata del primer consejo de administración de Ángel Simón en Indra como presidente no ejecutivo de la firma desde que fuese nombrado en el cargo el pasado día 2 de este mes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque Simón no ostenta funciones ejecutivas en la actualidad, al ser nombrado presidente de las comisiones ejecutiva y de estrategia de Indra adquiere más poder en la compañía, ya que en este momento, las decisiones ejecutivas recaen en su totalidad en el consejero delegado (CEO), José Vicente de los Mozos.

De hecho, ya se sabía que tras su nombramiento, Simón no tendría funciones ejecutivas, pero que sí que iba a ocupar los mismos cargos que su predecesor en el organigrama, Ángel Escribano, y que sería el nexo de la empresa con el Gobierno.

Asimismo, en este consejo, algunos de los asuntos que también se han tratado han sido la revisión de los resultados de la empresa durante el primer trimestre de este año, que se van a presentar el próximo jueves 30 de abril.

No obstante, la revisión de estas cifras es algo rutinario que se realiza siempre antes de la presentación de resultados, y que no tiene relación con otros temas que se han tratado en este primer consejo de Simón como presidente.

Mientras que entre los temas que también se han tratado en la reunión, también figuran algunos asuntos menores que quedaron pendientes en anteriores consejos, pero todos sin gran trascendencia. Presidente de las comisiones ejecutiva y de estrategia de Indra En concreto, la Comisión Delegada Ejecutiva es un órgano de la empresa cuya tarea se centra en la aprobación de las operaciones societarias con un importe inferior a 25 millones de euros. De igual forma, se ocupa de supervisar la actividad comercial y de los programas en marcha, así como de asegurarse de la correcta ejecución de los acuerdos del consejo. Por lo que la tarea principal de la Comisión Delegada Ejecutiva es fiscalizar la actividad del propio CEO y del comité de dirección.

Simón también presidirá la Comisión de Estrategia de Indra. Se trata de un órgano de la compañía que tiene una tarea consultiva y asesora, enfocada en la estrategia, y que además realiza el seguimiento del plan de la compañía, de las adquisiciones y de los indicadores del progreso de su actividad.