Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Moncloa, y Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), han declinado acudir este martes, 28 de abril, al Congreso para dar explicaciones sobre el asalto de Indra ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

En concreto, los comparecientes estaban convocados este martes para informar en esta comisión que congrega a Congreso y Senado. Las comparecencias se enmarcaban en la renuncia que el ya expresidente de Indra, Ángel Escribano, presentó el pasado 1 de abril mediante una carta remitida al consejo de administración después de que la empresa que preside su hermano, EM&E, renunciara a la operación de integración con Indra alegando presiones ejercidas por el Gobierno y la SEPI.

Asimismo, esta comparecencia se conocía desde el pasado 23 de abril, hace cinco días, y según la presidenta de la comisión, la popular Edurne Bengoechea, tanto De la Rocha como Gualda habían sido informados de la comparecencia con quince días de antelación, mientras que han anunciado esta misma mañana que no acudían.

La presidenta de la comisión ha explicado que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, el socialista Rafael Simancas, le dijo que los comparecientes no iban a asistir a la comisión alegando que se les había informado de la comparecencia en un plazo «demasiado corto».

«Ambos comparecientes conocían la decisión de mesa y portavoces con 15 días de antelación. Por supuesto, señorías, ese mismo día me puse en contacto telefónico con los equipos de ambos comparecientes. Los equipos fueron informados del acuerdo», ha apostillado la presidenta de la comisión, que también remitió un correo a los comparecientes el 15 de abril para que estuvieran informados.

No obstante, la presidenta ha dicho que no recibió un mensaje de respuesta a ese correo ni de los comparecientes ni del secretario de Estado, por lo que ha incidido en que los comparecientes fueron informados con tiempo «muy razonable».

«Me parece una falta de respeto del Ejecutivo a esta comisión mixta de Seguridad Nacional, al Parlamento y una falta de respeto a los ciudadanos», ha remachado.