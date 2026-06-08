Varias empresas españolas como Iberia, Meliá Hotels o Iberostar han confirmado la semana pasada su salida de Cuba ante la incertidumbre política que vive la isla y por las amenazas de Estados Unidos, que no descarta una acción militar contra Cuba. No obstante, desde Air Europa han confirmado a OKDIARIO que tras el anuncio de estas empresas de salir de la isla, su aerolínea seguirá operando en Cuba y ha confirmado que «nosotros nos mantenemos con las tres frecuencias que tenemos, aunque estamos evaluando».

Actualmente, Air Europa opera con tres vuelos semanales que salen desde Madrid a La Habana. De esta forma, la compañía ha decidido continuar operando en Cuba mientras otras aerolíneas españolas, como Iberia y World2Fly, suspendieron sus conexiones con la isla en 2026.

Sanciones de Estados Unidos contra compañías extranjeras

El origen del aumento de la presión en Cuba sobre las empresas españolas es que EEUU ha endurecido las sanciones contra compañías extranjeras que hagan negocios con determinadas entidades cubanas, especialmente las vinculadas al conglomerado militar cubano GAESA, que controla una parte importante de la economía de la isla.

Según las medidas anunciadas por la Administración Trump en 2026, las empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con entidades sancionadas de Cuba podrían enfrentarse a multas y sanciones económicas y restricciones para operar en el sistema financiero estadounidense, así como dificultades para acceder a financiación internacional y a bancos con presencia en Estados Unidos y una posible congelación de activos o prohibición de realizar determinadas transacciones en dólares.

Meliá deja de operar en Cuba

La cadena hotelera Meliá, a través de su filial portuguesa Ilha Bela, ha decidido concluir de forma inminente la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de sus marcas hoteleras en Cuba, por lo que son 15 los hoteles afectados. Todo esto se ha producido a raíz del ultimátum de Estados Unidos hasta el 5 de junio para sancionar a empresas extranjeras que operan en la isla en relación con Gaeasa, conglomerado militar estatal.

Así, los hoteles afectados son los siguientes: Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Meliá Collection, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares y Sol Varadero Beach.

Esta decisión de Meliá sucede a la de otra hotelera española, en este caso Iberostar Hotels & Resorts, que también ha abandonado la isla, dejando de operar un total de 12 hoteles, al desvincularse de la cadena Gaviota.