La cadena hotelera Meliá tiene unas previsiones de crecimiento muy ambiciosas para el 2026 que se centran en la expansión de nuevos mercados internacionales y en la apertura de 30 hoteles para este 2026. «En nuestra estrategia durante 2025 seguimos priorizando lo que llamamos el eje vacacional, comenzando por América, con nuevos hoteles en Honduras, Perú, Estados Unidos, Argentina y República Dominicana, lo que representa el 22% de la expansión. Este eje de crecimiento se prolonga también hasta el Medio Oriente y el océano Índico, con un 12% de la expansión en estos lugares, en destinos como Arabia Saudí y Bahrein, además de Maldivas y Seychelles», ha explicado Gabriel Escarrer, presidente de Meliá Hotels Internacional.

Otro punto fuerte de la estrategia de Meliá se centra en mantener su posición fuerte en Europa. «En el arco mediterráneo y en las ciudades europeas concentramos el 60% de la expansión, es decir, de esas habitaciones firmadas, consolidando los destinos clásicos como España, Portugal e Italia y apostando por nuevos mercados tan prometedores como Albania, Hungría, Malta o Andorra», ha asegurado Escarrer.

Aunque en menor medida, también se apuesta por la presencia en el sudeste asiático. «Mientras que lugares como Vietnam, Tailandia e Indonesia aportan el 6% de la expansión del grupo», ha defendido.

30 nuevos hoteles de Meliá que sumarán unas 3.500 habitaciones

De esta forma, la compañía aspira a firmar un mínimo de 40 nuevos hoteles, con cerca de 8.400 habitaciones, y a abrir al menos 30 establecimientos que sumarán unas 3.500 habitaciones. «A este ritmo de crecimiento, podremos superar la cifra de 400 hoteles abiertos con más de 100.000 habitaciones operativas en el tercer trimestre de este mismo año», ha aclarado.

Escarrer también ha resaltado la presencia de Meliá durante el 2026 en zonas estratégicas: «desde el mes de enero hasta la fecha hemos firmado ya ocho hoteles con más de 2.400 habitaciones, incluyendo nuestra entrada estratégica en Túnez, con la firma de cinco hoteles y un plan de expansión en el país de 3.000 habitaciones adicionales, así como un nuevo resort de lujo de nuestra marca Paradisus en República Dominicana. O nuestro segundo hotel en las Dolomitas, además del que será nuestro hotel número 10 en México y nuestro retorno a la Ciudad de México después de unos años».

Además, ha destacado que «hemos abierto 11 establecimientos en destinos como España, Italia, Grecia, Perú, México y Hungría, con la incorporación del Hotel Presidente en Budapest. A nivel de negocio, me siento cómodo al afirmar que volveremos a liderar la media de incremento del Revpar, lo que llamamos ingreso medio por habitación de la industria a nivel mundial, esperando registrar un incremento de un dígito alto en moneda constante compuesto de manera equilibrada por mejoras de ocupación y de tarifa media».

Igualmente, Escarrer se ha comprometido a seguir mejorando la rentabilidad gracias a la prioridad estratégica del grupo en la mejora de márgenes, «un proyecto que cobra todavía más importancia que nunca en el contexto actual para atenuar un posible impacto de la guerra en Irán sobre los precios energéticos y de las materias primas».