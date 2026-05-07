Meliá Hotels International arrancó 2026 con un crecimiento del 4,4% en sus ingresos y una mejora del 8,3% en el RevPAR (el indicador clave del sector hotelero que mide el ingreso por habitación disponible) en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, el encarecimiento energético y las tensiones en Oriente Medio. La compañía ingresó 460,6 millones de euros durante el primer trimestre y asegura que las reservas ya registradas anticipan «otro año positivo» para el grupo.

La hotelera presidida por Gabriel Escarrer reconoce que el estallido del conflicto con Irán, el cierre del estrecho de Ormux y el repunte del precio del petróleo han elevado la cautela sobre la evolución del turismo global. Sin embargo, Meliá considera que España, el sur de Europa y el Caribe están actuando como «destinos seguros», captando demanda desviada desde otras regiones más afectadas por la inestabilidad.

El grupo destaca además el fuerte comportamiento de la Semana Santa en España, pese a haberse celebrado de manera temprana este año, así como el impacto de campañas promocionales como «Wonder Week», que elevó un 9% los ingresos con tarifas un 4% superiores a las del año anterior.

España ‘tira’ del negocio

Meliá asegura que el mercado español sigue siendo uno de los grandes motores del grupo. Los hoteles urbanos registraron mejoras gracias al aumento de tarifas, con Valencia y Sevilla destacando especialmente, mientras Madrid resistió la ralentización internacional apoyada por el cliente norteamericano. Barcelona, por su parte, compensó una menor ocupación con precios más altos.

En el segmento vacacional, Canarias volvió a liderar el comportamiento del trimestre, mientras Baleares y los destinos de costa mantuvieron una evolución positiva apoyada en Reino Unido, Alemania y el mercado nacional. La compañía destaca además el peso creciente del cliente directo y del programa de suscripción Circle by Meliá.

Fuera de España, Italia se vio impulsada por el efecto de los Juegos Olímpicos de Invierno, Francia mejoró apoyada en la demanda estadounidense y el segmento corporativo, y República Dominicana consolidó un fuerte crecimiento gracias al turismo vacacional y MICE. En cambio, Cuba continúa penalizada por la caída de la demanda internacional y por la situación geopolítica regional.

El grupo admite también algunos impactos negativos durante el trimestre, como la debilidad del negocio en Cuba, los problemas de seguridad registrados en la región mexicana de Vallarta o el efecto del tipo de cambio euro dólar. A ello se sumaron cierres temporales por reposicionamiento de activos estratégicos como el Paradisus Cancún o el Gran Meliá Don Pepe.

Pese a ese escenario, la compañía mantiene intactos sus planes de crecimiento. Durante el primer trimestre firmó ocho nuevos hoteles (más de 2.400 habitaciones) y abrió once establecimientos en destinos como España, Grecia, Perú, Italia, Túnez o Hungría.

Previsiones de Meliá

Meliá espera cerrar 2026 con al menos 40 nuevos hoteles firmados y unas 8.400 habitaciones adicionales, además de abrir un mínimo de 30 establecimientos, lo que equivale prácticamente a inaugurar un hotel cada dos semanas.

En paralelo, la hotelera ha reforzado su estructura financiera con un préstamo sindicado de 800 millones de euros destinado a mejorar el perfil de su deuda y optimizar los vencimientos. La deuda financiera neta se situó en 825,8 millones, ligeramente por encima del año anterior por el incremento de inversiones y el reposicionamiento del portfolio.

Gabriel Escarrer considera que la compañía afronta esta nueva etapa «más grande, más eficiente y más rentable», apoyada en una estrategia basada en la digitalización, el lujo y el modelo «asset-light», priorizando la gestión hotelera frente a la propiedad inmobiliaria. El presidente de Meliá aseguró además que el grupo mantiene «un fuerte impulso de expansión» coincidiendo con el 70 aniversario de la compañía.