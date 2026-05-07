Este objetivo financiero se ha conocido a través del delegado de la hotelera, Gabriel Escarrer, en la Junta General de Accionistas que se celebra este jueves desde las 12:00 horas. En concreto, aspira a mejorar en un 3,7% los 544,7 millones de Ebitda sin plusvalías obtenidos en 2025, ejercicio en el que la compañía ganó 200,2 millones de euros, un 23,6% más que un año antes.

Hay que recordar que la hotelera cerró el pasado ejercicio con ingresos de 2.077,5 millones de euros, un incremento del 3,2%, mientras que el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) avanzó un 5,4%, impulsado principalmente por el aumento de tarifas.

En cuanto a la salud financiera, Meliá se ha marcado como objetivo mantener su ratio de deuda neta por debajo de las 2,5 veces su EBITDA. Esta cifra se alinea con la disciplina financiera mostrada al cierre de 2025 (cuando la ratio se situó en 2,2 veces), otorgando a la compañía un margen de maniobra para acometer sus planes de expansión y renovación de activos sin comprometer el balance.

Asimismo, la firma estima una mejora del margen operativo subyacente de 200 puntos básicos. Mientras que Escarrer también ha hecho un especial hincapié en estos objetivos durante su discurso ante los accionistas, en una jornada en la que la compañía busca consolidar su rentabilidad y eficiencia operativa tras los resultados del año anterior.

Asimismo, la reunión también ha servido para formalizar la entrada de Juan Pepa como nuevo consejero externo dominical de la hotelera. El cofundador de Stoneshield se incorporará al órgano de gobierno tras la entrada del vehículo inversor en el capital de Meliá con una participación superior al 5%, convirtiéndose en el segundo accionista de la compañía por detrás de la familia Escarrer.

Además, la junta también ha aprobado ampliar de diez a once el número de miembros del consejo de administración. De igual manera, se ha aprobado la reelección de Gabriel Escarrer Jaume como consejero ejecutivo por un nuevo periodo de cuatro años, además de Fernando d’Ornellas Silva, Luis María Díaz de Bustamante, Cristina Aldámiz-Echevarría y Montserrat Trapé.