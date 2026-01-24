Uno de los proyectos más ambiciosos de Hoteles Meliá era un futuro hotel en Irán. Un proyecto que empezó a vislumbrarse en 2016 y que era uno de los más ambiciosos de la compañía. El hotel, que habría sido el Gran Meliá Ghoo, se paralizó en el 2019 como consecuencia de la tensión geopolítica y de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. No obstante, desde entonces se desconocía qué había pasado con ese proyecto del hotel de lujo de Meliá Hotels International en Salman Shahr (Irán), pero desde la cadena hotelera ya lo descartan por completo. En declaraciones a OKDIARIO durante su asistencia a Fitur, Gabriel Escarrer, el CEO de Meliá, ha asegurado que el proyecto «está paralizado y hasta que no haya una normalización del país no tiene sentido explorar ninguna oportunidad de crecimiento en Irán».

Hay que recordar que éste habría sido el primer hotel de cinco estrellas de una cadena internacional en Irán, ubicado en el mar Caspio. En concreto, el Gran Meliá Ghoo iba a ocupar una torre de 130 metros de altura que albergaría 319 habitaciones de lujo de diferentes tipologías, donde destacaba una suite presidencial de más de 500 m2. Además, iba a contar con todos los servicios característicos de un cinco estrellas, incluida una variada oferta gastronómica con siete restaurantes y bares, más de 1.300 m2 para reuniones y banquetes, dos piscinas, spa, instalaciones de ocio y diversos espacios comerciales.

Trimestre «positivo» para Meliá

El presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, también ha avanzado, en el marco de la feria internacional de turismo Fitur, que la compañía proyecta un primer trimestre del año «positivo» en España y Europa, así como un verano favorable con mejoras en todos los mercados emisores.

Durante su tradicional rueda de prensa en el certamen, que este año ha coincidido con el 70 aniversario de la hotelera, Escarrer ha vinculado este buen momento a un «círculo virtuoso» que combina la renovación de activos y la orientación hacia el segmento del lujo, apoyado en una sólida estrategia de expansión y canales propios de distribución.

«Cumplir 70 años con la misma fortaleza y espíritu de innovación que cuando comenzamos es una muestra del poder de un legado único», ha afirmado el directivo.

Además, el CEO de la compañía hotelera ha anunciado que durante este año, tras ampliar la cartera de hoteles, llegarán a superar el reto de alcanzar los 400 establecimientos a finales de este año. De cara al 2027, la compañía prevé contar con 466 hoteles y casi 112.000 habitaciones.

2025 fue un año positivo en cuanto a resultados, en el que la hotelera balear cumplió con las expectativas del mercado a nivel financiero, y superó las previsiones a nivel de expansión.

El grupo hotelero firmó un total de 51 nuevos establecimientos con casi 9.200 habitaciones, un 52% de las cuales ya están incorporados o se incorporarán al portfolio operativo antes de 12 meses. De esta forma, Meliá tendrá un mínimo de 411 hoteles operativos antes de finalizar 2026.